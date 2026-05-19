CHP Manisa'da 19 Mayıs Korteji ve Adalet Vurgusu

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği programda Gençlik Korteji yürüyüşü gerçekleştirildi. Törende konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, gençlik, demokrasi ve hukuk vurgusu yaparken, Demirhan Gözaçan'ın tutuklanmasına ilişkin "Masumiyet karinesi hukuk devletinin temelidir" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören öncesi Sultan Cami önünden başlayarak meydanda sona eren Gençlik Korteji yürüyüşü gerçekleştirildi.

Programa, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa il ve ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Sultan Cami önünden başlayan yürüyüşte gençlik kolları üyeleri dev Türk bayrağı taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam eden törende CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuşma yaptı.

Özalper, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir diriliş ve umut günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 19 Mayıs. Sadece bir bayramı değil, bir dirilişi, bir başkaldırıyı, bir umudu anıyoruz. Samsun'a çıkış ile başlayan o büyük yürüyüş; teslim olmuş bir ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesidir. ve o iradenin adı gençliktir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet ederken yalnızca bir yaş grubuna değil; cesarete, vicdana, akla ve özgürlüğe emanet etti Cumhuriyeti. Ama bugün ne yazık ki gençlerin hayal kurmakta zorlandığı, adalet duygusunun yara aldığı, insanların düşüncelerinden dolayı susturulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün Silivri'de yalnızca insanlar değil; hukuk, demokrasi ve vicdan da tutsak edilmeye çalışılıyor. Biz biliyoruz ki; hiçbir duvar gerçeği sonsuza kadar hapsedemez. Hiçbir zindan halkın vicdanından daha güçlü değildir."

"DEMİRHAN GÖZAÇAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Özalper, konuşmasının devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki dönem il yöneticisi Demirhan Gözaçan'ın tutuklanmasına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, haksız yere suçlanan, itibarsızlaştırılmaya çalışılan tüm arkadaşlarımız için konuşuyoruz. ve özellikle şunu açıkça söylüyoruz: Demirhan Gözaçan yalnız değildir. Masumiyet karinesi bir hukuk devletinin temelidir. İnsanları peşin hükümlerle mahküm etmeye çalışan anlayışı kabul etmiyoruz. Adalet kişilere göre değil, hukuka göre işlemelidir. Çünkü biz bu ülkenin çocuklarına korkuyu değil umudu bırakmak istiyoruz. Gençlerin yurtdışında gelecek aramak zorunda kalmadığı, kadınların güvende olduğu, emeğin değer gördüğü, hukukun tarafsız olduğu bir Türkiye mümkün diyoruz."

DEMOKRASİ MÜCADELESİ MESAJI

19 Mayıs ruhunun umudu ve değişimi temsil ettiğini ifade eden Özalper, konuşmasını şöyle tamamladı:

"19 Mayıs bize şunu hatırlatır: En karanlık günlerde bile bir avuç inanmış insan tarihi değiştirebilir. Bugün de değiştireceğiz. Umutsuzluğu değiştireceğiz. Adaletsizliği değiştireceğiz. Kutuplaşmayı değiştireceğiz. ve bunu hep birlikte yapacağız. Gençlerle, kadınlarla, emekçilerle, Cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza başaracağız. Çünkü biz bu ülkenin yeniden nefes alacağı günlere inanıyoruz. Yaşasın 19 Mayıs ruhu. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın tam bağımsız, adil ve özgür Türkiye Cumhuriyeti."

Programda CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk ile Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kızılel de birer konuşma yaptı.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.