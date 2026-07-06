CHP'li Özcan, Turizm Sorunlarını Meclis'e Taşıdı

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2026 turizm sezonu için neden kapsamlı bir "Turizm Risk ve Eylem Planı" hazırlanmadığını sordu.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı kentte yaşanan sorunlara ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Özcan önergesinde, turizmin yalnızca döviz kazandıran bir sektör değil, istihdam, yerel kalkınma, küçük esnafın ayakta kalması ve bölgesel ekonominin sürdürülebilirliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özcan, Muğla gibi ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan illerde yaşanabilecek olası bir daralmanın, otellerden restoranlara, kafelerden tekne işletmelerine, seyahat acentelerinden taksicilere kadar çok geniş bir kesimi doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ TÜRKİYE TURİZMİ ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTURDU"

Orta Doğu'da devam eden savaşlar, bölgesel gerilimler, hava sahası güvenliğine ilişkin endişeler, enerji fiyatlarındaki artış ve ulaşım maliyetlerinin Türkiye turizmi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Özcan, sektör temsilcilerinin erken rezervasyonlarda yüzde 20'ye varan düşüş ve rezervasyon iptallerinde artış yaşandığı yönündeki açıklamalarına işaret etti.

Özcan, Bakanlığın bu gelişmelere karşı hangi hazırlıkları yaptığının kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti.

Yüksek enflasyon ve artan işletme giderleri nedeniyle Türkiye'nin uluslararası turizm pazarında fiyat avantajını giderek kaybettiğini vurgulayan Özcan, gıda, enerji, kira, personel ve finansman maliyetlerindeki artışın hem turizm işletmelerini hem de turist tercihlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Gizem Özcan, Bakan Ersoy'a "2026 turizm sezonu için neden kapsamlı bir Turizm Risk ve Eylem Planı hazırlanmadığı, bölgesel savaşlar ve uluslararası krizlere karşı hangi somut hazırlıkların yapıldığı, erken rezervasyonlardaki düşüş ve rezervasyon iptallerine karşı hangi idari ve mali tedbirlerin alındığı, turist sayısı ve turizm gelirlerinde yaşanabilecek gerilemeye karşı neden bir kriz yönetim modeli açıklanmadığı, artan enerji, ulaşım ve finansman maliyetlerini azaltmaya yönelik hangi destek mekanizmalarının planlandığı; küçük esnafı, restoranları, kafeleri, tekne işletmelerini, seyahat acentelerini, taksicileri ve turizm emekçilerini koruyacak özel bir destek programının neden hayata geçirilmediği" sorularını yöneltti.

"TURİZMDE YAŞANACAK OLASI DARALMA HER KESİMİ ETKİLEYECEK"

Özcan, turizmde yaşanacak olası daralmanın yalnızca büyük konaklama tesislerini değil, Muğla ekonomisinin bel kemiğini oluşturan restoranları, kafeleri, tekne işletmelerini, seyahat acentelerini, taksicileri, pazarcıları ve binlerce turizm emekçisini de doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Gizem Özcan, Bakanlığın 2026 sezonuna ilişkin kapsamlı bir kriz yönetimi ve destek planını kamuoyuyla paylaşmasının hem sektörün geleceği hem de turizm kentlerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.