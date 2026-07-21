CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Alınan Özdağ: "Duruşumuzu, Mücadelemizi Bırakmıyoruz, Sadece Adres Değiştiriyoruz"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Özdağ, "seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in işaret ettiği biçimde yeni bir yolu inşa etmek üzere hazırlık yaptıklarını" bildirerek, "Duruşumuzu, devrimci demokrat, sosyal demokrat mücadelemizi bırakmıyoruz. Biz bugün sadece bir adres değiştiriyoruz" dedi.

Özdağ, bir grup CHP üyesiyle birlikte Samsun Öğretmenevi önünde yaptığı basın açıklamasında, 30 Haziran 2026'da "mutlak butlan yönetimi" tarafından, partinin Samsun'daki bazı yöneticileriyle birlikte görevden alındığını belirtti.

O tarihten bu yana parti tüzüğüne ve yasalara bağlı kalarak hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Özdağ, "Diğer taraftan da seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in işaret ettiği biçimde yeni bir yolu inşa etmek üzere hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

İl yönetimindeki görevlere delegelerin iradesiyle geldiklerini ifade eden Özdağ, "Biz mutlak butlanın atadığı darbecilerle muhatap olmayız. Biz darbecilerle selamlaşmayız, konuşmayız. Ancak bu sabah bütün anonslarımıza rağmen, parti tabanımızın hassasiyetine, gençlerimizin öfkesine rağmen saat 10.45'te devir teslimden bahsettiler. Böyle bir şey olamaz. Kendilerine söyledik. Biz seçilmiş insanlar olarak darbecilerle muhatap olmayız" diye konuştu.

Mehmet Özdağ, bundan sonraki süreçte yeni bir mücadele hattı oluşturacaklarını belirterek, özetle şunları kaydetti:

"Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in anonsuyla, ona verdiğimiz söz doğrultusunda yeni bir yolun başlangıcı için buradayız. Özgürlük için, refah için, bu ülkenin insanlarının umudu için iktidar yürüyüşümüzü buradan başlatmak üzere sizlerle birlikteyiz. Biz bugün Atatürk'ün 'İki eserimden biri' dediği ve bizim gönlümüzde farklı bir yeri olan CHP'nin il başkanlığından çıkarken cumhuriyetçiliği, milliyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği kucağımıza aldık, üstümüze giydik. Laikliği, devrimciliği sizlerle birlikte sürdürmek üzere yanımızda getirdik. Başka hiçbir şey almadan, sizlerin gönlüyle ve desteğiyle bu yolculuğu başlatıyoruz. Bu ülkenin insanlarının umudunu kalbimizde ve beynimizde taşıyoruz. Bu umudu hiç kimsenin kırmasına izin vermeyeceğiz."

17 ilçe başkanımız bizimle, milletvekilimiz bizimle, Parti Meclisi üyemiz bizimle, kadın kollarımız bizimle, gençlik kollarımız bizimle, belediye başkanımız bizimle, belediye meclis üyelerimiz bizimle. Duruşumuzu, devrimci demokrat, sosyal demokrat mücadelemizi bırakmıyoruz. Biz bugün sadece bir adres değiştiriyoruz. İktidara olan inancımızı buradan hep birlikte büyüteceğiz."