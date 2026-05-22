CHP'li Partililer Mahkeme Kararını Protesto Etti

(MERSİN) - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından yüzlerce partili CHP Mersin İl Başkanlığı önünde toplandı.

Mahkeme kararının duyulması sonrasında partililer CHP Mersin İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Genel Başkan Özgür Özel'in genel merkezdeki açıklamalarını sinevizyondan takip eden partililer mutlak butlan kararını tanımadıklarını, CHP'ye sahip çıkacaklarını vurguladılar.

Bir parti üyesi ANKA'ya yaptığı açıklamada, kararın beklendiğini ifade ederek, "Bana göre partimiz bundan güçlü çıkacaktır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Buradan mücadeleyle, birbirimize kenetlenerek çıkacağız ve ilk seçimde de CHP iktidar olacak" dedi.

Bir başka partili de "oynanan oyunları kınadığını" söyledi ve "Her zaman partimizin arkasındayız. AK Parti'nin oyunlarına gelmeyeceğiz. Taşkınlığa gerek yok. Her şeyin düzeleceğini sanıyorum" diye konuştu.

Bir üye de "yapılanın haksızlık ve adaletsizlik olduğunu" söyledi.

Partili bir başkası ise, "Siyasi bir darbeyle karşı karşıyayız. Ancak bu darbeyi yapanlar unutmamalı ki bu partinin buna karşı koyacak tabanı var. Biz, sonuna kadar CHP'nin yanındayız ve CHP'liler bunu da saf dışı bırakacak. Biz burada partimize, demokrasiye, adalete sahip çıkıyoruz. Mahkemeler kendilerini YSK'nın yerine koymuştur. Buna kesinlikle karşı koyuyorum. Baba ocağını terk etmiyoruz, buradayız" diye konuştu.