CHP'li Şahinoğlu'ndan Öğrencilerin Sorunlarına Dikkat

Haber: Gökdeniz Can

(Isparta) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Murat Şahinoğlu, Isparta'da öğrenciler ve gençlerle bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda öğrencilerin barınma, geçim ve yurt sorunları ele alınırken, CHP'li yöneticiler üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti.

CHP Öğrenci Örgütlenmesinden Sorumlu Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, Isparta'yı ziyaret ederek öğrenci ve gençlerle bir araya geldi.

Şahinoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanlığı binasında partililer ve öğrencilerle buluştu. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda üniversitelerin mevcut durumu ve öğrencilerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Öğrenciler barınma, geçim ve eğitim hayatında karşılaştıkları sorunları dile getirirken, Şahinoğlu da gençlerin taleplerini dinledi.

Program kapsamında Şahinoğlu, kent merkezindeki Kafeler Caddesi'nde esnaf ve öğrencileri ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerin ardından CHP Isparta İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan Şahinoğlu, öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ile birlikte üniversite okurken çalışmak zorunda kalan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Isparta milletvekilimiz Sayın Hikmet Yalım Halıcı ile birlikte üniversite okurken çalışmak zorunda kalan sıra arkadaşlarımızla bir araya geldik, dertlerini dinledik. Karşımıza çıkan tablo ne yazık ki tahmin ettiğimiz gibi içler acısı."

Yurtlarda hak arayan öğrenciler baskıyla, mobbingle susturulmaya çalışılıyor. Sorunlarını dile getiren, dilekçe veren ya da sosyal medyada paylaşım yapan öğrenciler yurttan atılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor. Açıkça söylüyoruz: Hak aramak suç değildir. Öğrencileri korkutarak susturamazsınız.

Yurt çevreleri güvenli değildir. Öğrenciler özellikle akşam saatlerinde taciz ve güvensizlik korkusuyla yurda gidip gelmek zorunda kalmaktadır. Üstelik bu yurtlara giden yollar çamurlu, karanlık ve bakımsızdır. Gençlerin güvenliği bu kadar değersiz değildir.

Hijyen koşulları da içler acısıdır. Çamaşır yıkama imkanları yetersiz, temizlik sorunludur. Sular ya kesilmekte ya kirli akmakta ya da soğuk akmaktadır. Bir öğrencinin en temel yaşam hakkı olan temiz suya ve sağlıklı koşullara erişememesi kabul edilemez.

İnternet altyapısı yetersizdir. Ders çalışması gereken öğrenciler internete ulaşamamaktadır. Kadın öğrencilere dayatılan katı çıkış saatleri ve izin uygulamaları ise gençlerin yaşamına gereksiz bir müdahaledir.

Yurtlar şehir merkezinden uzak yerlere yapılmış durumdadır. Çalışan öğrenciler için bu durum hayatı daha da zorlaştırmaktadır. Üstelik birkaç dakika geç kalan öğrencilerin yurttan atılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması barınma hakkının keyfi biçimde gasp edilmesidir.

Bütün bu sorunların üzerine bir de ekonomik yük bindirilmiştir. Türkiye'deki en pahalı devlet üniversitesi yemekhanelerinden biri burada. Öğrenciler bir öğün yemek için 70 TL ödemek zorunda kalıyor. Okumak için çalışan gençlere bu yükü reva görmek kabul edilemez.

Biz çok net söylüyoruz: Öğrenciler sadaka değil, hakkını istiyor. Güvenli, temiz ve insanca koşullarda barınmak istiyor. Gençleri baskıyla susturmaya çalışan anlayışı kabul etmiyoruz. Sıra arkadaşlarımızın hakkını savunmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Basın toplantısında konuşma yapan CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Korkmaz öğrencilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Gençlik Kolları'nın dağıttığı bardaklardaki logolarla siyaseti üniversitelerin içine soktuğubellidir"

"Öğrencilerimizin sorunları bellidir. Yaşadığı apart kira fiyatları uçuk. Ailesinin gönderdiği para ile okumaya çalışan öğrencimiz verdiği apart kirası, okula gitmek için verdiği otobüs parası, apartına yaptığı alışveriş parası ile cebine adam akıllı bir harçlık kalmıyor. Ama genç arkadaşlarımızın bu kadar sorunları varken iktidar partisinin uygulamış olduğu üniversitelerde, halbuki çok bilinen bir konudur siyasi logoların, siyasetin girmemesi konusu. Ama böyle bir durumda bile Isparta'da üniversitenin ilk açıldığı haftalarda AK Parti Gençlik Kolları'nın dağıttığı bardaklardaki logolarla siyaseti üniversitelerin içine soktuğu bellidir. İçinden geçtiğimiz ekonomik krizden dolayı aileler zor geçinirken bir de evladını okutmak için mücadele ediyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimiz ise yediği yemeklerden, yurt şartlarından memnun değil."