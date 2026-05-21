CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Yargı Kararları, Demokratik İşleyişi Tartışmalı Hâle Getirmemelidir"

(ADIYAMAN) - CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, partisinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun mahkeme kararıyla iptaline ilişkin, "Yargı kararları, siyasetin alanını daraltan ve demokratik işleyişi tartışmalı hale getiren değil, hukuka güveni güçlendiren bir zeminde şekillenmelidir" dedi.

Tuttere, yaptığı açıklamada, mahkeme kararının hukuk, demokrasi ve parti içi iradenin sandığa yansıması bakımından tartışmalı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Siyasi partilerin demokratik sistemin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade eden Tutdere, kurultayların ise üyelerin ve delegelerin özgür iradesinin ortaya çıktığı en temel demokratik mekanizmalardan biri olduğunu vurguladı.

Tutdere, yargı kararlarının siyasetin alanını daraltan değil, hukuka olan güveni güçlendiren bir zeminde şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partimizin kurultay sürecine ilişkin verilen karar, hukuk, demokrasi ve parti içi iradenin sandığa yansıması bakımından tartışmalı sonuçlar doğurabilecek niteliktedir" değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRATİK TERCİH YOK SAYILAMAZ"

CHP'nin kurumsal iradesinin üyeler ve delegeler tarafından sandıkta ortaya konulduğunu belirten Tutdere, bu demokratik tercihin yok sayılamayacağını kaydetti.

Tutdere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hukukçu olarak özellikle vurgulamak isterim ki; yargı kararları, siyasetin alanını daraltan ve demokratik işleyişi tartışmalı hale getiren değil, hukuka güveni güçlendiren bir zeminde şekillenmelidir. Bu anlayışın gereği olarak, parti içi demokrasinin temel zemini olan kurultay iradesinin korunması büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal iradesi, üyelerimizin ve delegelerimizin sandıkta ortaya koyduğu demokratik tercih yok sayılamaz."

Bizler; hukuka, demokrasiye ve millet iradesine olan inancımızla süreci soğukkanlılıkla takip edecek, Cumhuriyet Halk Partimizin demokratik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

"BÜTÜN BU YAŞANANLARA ÖNCEKİ GENEL BAŞKANIMIZIN ALET OLMASI EN ACI TARAF"

CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, liderimiz, önderimiz Sayın Özgür Özel'in emirlerini bekliyoruz… AK Parti'nin sandıkla değil de yargı yoluyla partimizi dizayn etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu kadar güçlü olduğu söylenen AK Parti, demek ki kendi gücüne kendisi de inanmıyor. Yargı eliyle rakiplerini bir bir dizayn ediyor. Ancak bütün bu yaşananlara önceki Genel Başkanımızın alet olması bu olayların en acı tarafıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde büyük Türk milletinin takdirleriyle seçimlerde yine birinci olacağız. Mücadeleye devam edeceğiz, asla geri adım atmayacağız."