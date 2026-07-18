Görevden Alınan CHP'li Yeşildal: "Hiçbir Antidemokratik Uygulamaya Boyun Eğmeyeceğiz"

(ESKİŞEHİR) - Görevden alınan CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, "Korku iklimi oluşturulmak istenen hiçbir yönetim anlayışına, örgüt iradesini hiçe sayan hiçbir antidemokratik uygulamaya boyun eğmeyeceğiz. Temelini hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz bir yönetim anlayışından alan bu görevden alma kararını kabul etmiyoruz" dedi.

Yeşildal ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından görevden alınmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kararın örgüt iradesini hedef alan sürecin devamı olduğunu savunan Yeşildal, Eskişehir örgütünün demokrasiye, hukuka ve örgüt iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğini belirtti.

Yeşildal, partisinin tarih boyunca baskılara boyun eğmeyerek bugünlere geldiğini belirterek, seçilmiş kadroların görevden alınmasıyla örgüt iradesinin teslim alınamayacağını söyledi. Hukukun üstünlüğünü savunmayı, örgüt iradesini korumayı ve CHP'nin değerlerini Eskişehir'de kararlılıkla temsil etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Yeşildal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Korku iklimi oluşturulmak istenen hiçbir yönetim anlayışına, örgüt iradesini hiçe sayan hiçbir antidemokratik uygulamaya boyun eğmeyeceğiz. Temelini hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz bir yönetim anlayışından alan bu görevden alma kararını kabul etmiyoruz. Seçilmiş iradeyi yok sayan bu tasarrufun ne demokratik ne de hukuki meşruiyeti olduğuna inanıyor; örgütümüzün iradesini sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Çünkü biz gücümüzü atamalardan değil, örgütümüzden; meşruiyetimizi makamdan değil, üyelerimizin iradesinden alıyoruz. Eskişehir örgütü dün olduğu gibi bugün de kişilere değil ilkelere bağlıdır. Demokrasi mücadelesinden, örgüt iradesini savunmaktan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerlerinden bir adım dahi geri atmayacağız."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Türk milletinin desteklerinin kendileri ile birlikte olduğunu söyledi.

Ataç, "Genel Başkanımız Özgür Özel çok önemli şeyler söyledi. Bu ay içinde yeni partinin kurulacağının ışığını verdi. Bundan sonra da o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii istifalar olabilir, bizim tarafımızdan istifalar olur. Cumhuriyet Halk Partisi kaydım 1972'dir. İçimden en ufak bir şey kopmadan devam edeceğim. Daha yapacağımız önemli şeyler var. Bizi iktidar bekliyor" diye konuştu.