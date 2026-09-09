CHP'li Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin paylaştığı videoya tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin paylaştığı videoya tepki gösterdi

CHP\'li Yılmaz, Çorum Belediyesi\'nin paylaştığı videoya tepki gösterdi
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CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin sosyal medyada paylaştığı videoda, başkanı eleştirenlere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını söyledi. Yılmaz, belediyenin asli işleri bırakıp 'TikTok belediyeciliği' yaptığını savundu.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoyu eleştirerek, belediyenin sosyal medya kullanımına tepki gösterdi.

Çorum Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumu, Meclis Başkanvekili Ali Beyaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, belediye basın birimini sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz, daha önce Çorum Belediyesi'nin asli hizmetlerinin yanı sıra sosyal medya çalışmalarını da eleştirdiklerini belirterek, "Burada defalarca eleştirdik. Hatta söylediğim cümleden dolayı da birçoğunuz tepki gösterdiniz. Dedik ki Çorum Belediyesi, asli hizmetlerinin dışında böyle çok güzel bir hizmet veriyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de TikTok belediyeciliği dedik. Şimdi dün bir video geldi. Bu çok enteresan, daha bu serinin ikinci videosu. Orada bir konuya dikkatinizi çekmek isteriz" dedi.

Paylaşılan videoda Belediye Başkanı ile bir vatandaş arasında geçen diyaloğa değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Videoda sayın başkan, vatandaşla samimi bir sohbette. Kendisinden iş isteyen vatandaşa artık çalışmaması gerektiğini, artık cami şadırvanında falan oturulması, güzel bir mizansendir hoşuna giden oldu, olmayan oldu. Videoların ikincisinde de sayın başkan tekrar aynı vatandaşla karşılaşıyor. ve sayın başkanla arasında şöyle bir diyalog geçiyor, başkan diyor ki, 'Ya ben seni tanıyorum. Seni o gün samimiyetimizi bilmeyenler, efendim, sizi camiye gönderdim diye. Linç ettiler, şöyle eleştirdiler.'"

Videoda vatandaşın verdiği cevaba da değinen Yılmaz, sosyal medya paylaşımının bu bölümünün eleştiri konusu olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Aynı videoda vatandaşın cevabı, 'İt ürür kervan yürür.' ya bunu sosyal medyaya yükleyen Çorum Belediyesi Basın Birimi, yani 70 milyon civarı bütçesi olan basın birimi. Yani sayın başkana bir eleştiri yapılmış" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden sayın başkanı eleştirenlere yönelik hakaret içerikli bir ifade kullanıldığını vurgulayan Yılmaz, "Sosyal medya üzerinden oradaki şahıs da Sayın Başkanı eleştirenlere ağza alınmayacak, küçük düşürecek, hakaret içerikli bir cümle kullanır" dedi.

"BUNUN ADI TİKTOK BELEDİYECİLİĞİ DEYİNCE ALINIYORSUNUZ"

Söz konusu bölümün sosyal medyada paylaşılırken çıkarılabileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yani o kısmı bipleyerek sosyal medyanızı atmanız. Sayın başkana eleştiri yapanlara hakaret etmeyi, engellediğini falan mı düşünüyorsunuz.

Bunun adı TikTok belediyeciliği deyince alınıyorsunuz. Yahu asli işinizin dışında sadece sosyal medyadan belediye yönetiyorsunuz diyoruz. Alınıyorsunuz. Bu da yetmiyor, inşallah üçüncü serinin üçüncü TikTok'unu çekmezler. Yani o bölüm alınmadan sayın başkanın vatandaşla olan samimiyeti anlatılsa idi, daha şık olmaz mıydı ya da bundan sonra belediye yönetimi, belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılarıyla meclis üyelerini eleştirdiğimiz konularda bize TikTok'la mı cevap verecek?"

Belediye basın biriminin üslubunu da eleştiren Yılmaz, "Böyle bir üslup olabilir mi? Bu basın biriminin hatası. Öyle bir üslubu Türkiye'nin gözünün önüne sokamaz. Belediye basın birimi bir işini ciddiyetle yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum Belediyesi, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin paylaştığı videoya tepki gösterdi - Son Dakika

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