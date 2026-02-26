CHP'li Zeybek Giresun'da Partilileriyle Buluştu, Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
CHP'li Zeybek Giresun'da Partilileriyle Buluştu, Belediyeleri Ziyaret Etti

26.02.2026 22:53
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun’da parti örgütüyle basına kapalı toplantı yaptı. Zeybek, program kapsamında Giresun, Görele, Espiye ve Bulancak belediyelerini ziyaret ederek altyapı, kentsel dirençlilik ve sosyal projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(GİRESUN) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun'da parti örgütüyle basına kapalı toplantı yaptı. Zeybek, program kapsamında Giresun, Görele, Espiye ve Bulancak belediyelerini ziyaret ederek altyapı, kentsel dirençlilik ve sosyal projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun programı kapsamında sabah saatlerinde CHP Giresun İl Başkanlığı'nda parti örgütüyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Zeybek'e eşlik eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yanı sıra CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilçe başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantıda, yerel yönetimlerin güncel sorunları, afetlere dayanıklı kentler, sosyal belediyecilik ve katılımcı yönetim anlayışı başlıkları ele alındı. Zeybek'in, farklı illerde yürüttüğü temaslardan örnekler paylaşarak belediyelerde dayanıklılık, şeffaflık ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Zeybek ve beraberindeki heyet toplantının ardından Giresun Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Fuat Köse ile görüştü. Görüşmede kentin altyapı ihtiyaçları, kentsel dirençlilik ve sosyal projeler değerlendirildi.

Heyet daha sonra Görele'ye geçerek Görele Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette göreve yeni seçilen Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ile bir araya gelindi. Ardından Espiye'de Belediye Başkanı Erol Karadere ile görüşüldü.

Programın son durağı Bulancak oldu. Bulancak Belediyesi'nde Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile yapılan temasların ardından heyet, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen şehit ve gazi aileleri iftar programına katıldı.

Zeybek'in Giresun ziyaretinde, yerel yönetimlerin krizlere karşı dayanıklılığının artırılması, sosyal belediyeciliğin yaygınlaştırılması ve örgüt-belediye iş birliğinin güçlendirilmesi vurguları öne çıktığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Bulancak, Giresun, Espiye, Görele, Yerel

Yerel CHP'li Zeybek Giresun'da Partilileriyle Buluştu, Belediyeleri Ziyaret Etti

SON DAKİKA: CHP'li Zeybek Giresun'da Partilileriyle Buluştu, Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
