CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırladı - Son Dakika
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CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmede Sinan Ateş cinayeti ve Esad'la görüşme konuları ele alındı. Özel, adaletin gelmesi için çaba göstereceklerini belirtti. Ayrıca, Özel, UEFA'nın Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapmasına soruşturma başlatmasını eleştirdi ve Almanya'nın Nazi selamı verenlerle uğraşması gerektiğini söyledi.

04.07.2024 19:41
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CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırladı

"Almanya bu işaretle değil, Hitler'in Nazi selamı verenlerle uğraşmalı"

Özel, Esad'la görüşmeyi destekliyor

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka eşlik etti. Heyetler yaklaşık 45 dakika görüştü. Yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın açıklaması düzenledi.

"Adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır. Ama eninde sonunda gelir"

Görüşmede Sinan Ateş cinayeti hakkında konuştuklarını söyleyen Özel, "Biz Sinan Ateş meselesinin Sinan Ateş katliamının, cinayetinin bir adi cinayet olmadığını biliyoruz ve bunun böyle bir cinayetmiş gibi yargılanıp örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii iktidarın önünde 2 seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler ve o zaman herkesin içi rahat eder. İkinci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır. Ama eninde sonunda gelir. Eninde sonunda adalet tecelli eder. Ama burada verecekleri karar gerçekten o iki küçük kız çocuğunun, gözü yaşlı eşin, annenin, kız kardeşlerin ızdırabını dindirecekler mi yoksa onların ahlarını mı alacaklar? Buna karar verecekler. Aksine karar verirlerse o zaman o annenin gözyaşlarında da boğulacaklar" ifadelerini kullandı.

Özel, Esad'la görüşmeyi destekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esad ile görüşülebilir' açıklamasını değerlendiren Özel, "Ben Beşar Esad'la görüşmenin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birisinin Avrupa Birliği'nin de elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz yarın baş bağlardan sonra Bükreş'e uçağım ve Bükreş'te Avrupa Sosyalist Partisi ve Sosyalist Enternasyonal'de birlikte çalıştığımız liderlerin her birisine daha önce büyükelçilerine söylediğim ve bir yemekte liderleri ifade ettiğim konuyu bu sefer Sosyalist Enternasyonal marjında bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasi irademizi ve kararlılığımızı ifade etmek durumundayım" diye konuştu.

Türkiye, Ottawa Anlaşması'ndan çekilsin önerisi

Kaçak sığınmacı konusunda yasal düzenleme önerilerini Özgür Özel'e ilettiklerini söyleyen Özdağ, "Bunlardan bir tanesi Ottawa Anlaşmasından Türkiye'nin geri çekilmesiyle ilgili bir öneri, diğeri ise sınırdaki askeri birliklerimizin yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi. Bunları değerlendirecekler ve gereken şekilde gereken kurumlarla nasıl bir iletişim içerisinde oluşacağını da ifade etti. Teşekkür ediyorum tekrar bu toplantı için toplantının amacı Türkiye daha güvenli olsundu ve bu doğrultuda. Ben de görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum" ifadelerini yer verdi.

Merih Demiral'ın Türkiye- Avusturya maçındaki gol sevincinden sonra Bozkurt işareti yapmasına UEFA'nın soruşturma başlatmasını değerlendiren Özel, UEFA'nın soruşturma başlatmasının anlamsız olduğunu söyledi. Özel, Almanya'nın bu işaretle değil Hitler'in Nazi selamı verenlerle uğraşması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırladı - Son Dakika

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