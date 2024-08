CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir\'i ziyaret etti

Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız beraberindeki heyetle birlikte konuşan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği ( MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği ( MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, MAGİNDER ailesi olarak bu çatı altında her görüşten arkadaşımızla bir araya geldik Malatya'nın değerine değer kattık. Amacımız sadece iyiliktir. Kentimiz için iyiliğe kavuşmaktır ve çalışmaktır Malatya'mızda bu amaçla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkan Yıldız'da sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. (MAGİNDER) ailesi olarak bizlerde şahidiz Malatya'mızın yeninden ayağa kalması için ve eski günlerine yeniden dönmesi için CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve teşkilatı sahada neler yapılması gerektiğini ve sıkıntı ve sorunlarını her platformda dile getiriyor bizim üstüne düşün bir şey olursa her zaman iletişim halindeyiz desteğimi sunduğumuz buradan dile getirmek istiyorum" dedi.

" Malatya'nın en büyük sorunu rezerv ve imar sorunudur"

Malatya'nın en büyük sorununun rezerv ve imar konuları olduğunu ileri süren Karademir, "MAGİNDER ailesi olarak geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yerinde dönüşüm iki çubuk milyon TL olması konusunda çağırıda bulunduk. Devletimiz tarafından yerinde dönüşüm desteği bir çubuk milyon TL destek var üzerinden 2 yıl geçmesi ve üzerinden enflasyon artmasından dolayı inşaatların ve evlerin bu parayla yapılamayacağını yeniden bu çağrıda bulunmak istiyorum. Malatya'nın en büyük sorunu rezerv ve imar sorunu bizler MAGİNDER ailesi olarak her platformda söylüyoruz vatandaşlarımızın rezerv alanla ilgili hiçbir bilgisi yok. Bilgi eksikliği veya bilgi kirliği olduğu ifade ediliyor,. Belediyelerimiz projelerle ve ruhsat aşamasında hızlı adım atılmadığını ve yerinde dönüşüm projelerinin çalışmadığını ve vatandaşlarımızın sorun yaşadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise yaptığı konuşmada ortak akıl ve istişare vurgusu yaparak şehrin sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi. - MALATYA