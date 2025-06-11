CHP Manisa İl Başkanı, Ferdi Zeyrek'i Anarak Onun Mirasına Sahip Çıkacaklarını Belirtti - Son Dakika
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CHP Manisa İl Başkanı, Ferdi Zeyrek'i Anarak Onun Mirasına Sahip Çıkacaklarını Belirtti

11.06.2025 14:04  Güncelleme: 14:39
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CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası duygu dolu bir açıklama yaparak, onun hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

(MANİSA) – CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayallerini gerçeğe dönüştürmek için onun bıraktığı emanete sahip çıkacaklarını belirterek, "Onun bizlere miras bıraktığı bu yolda, ilk günkü azmimizle ve umudumuzla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu vedaya yüreğimiz dayanmıyor. Beraber hayaller kurduğumuz, birlikte yol yürüdüğümüz, birbirimizi kardeş bilip sırt sırta verdiğimiz Ferdimizi, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Bu acı hiçbir zaman dinmeyecek. Kardeşimi, dostumu, ailemden bir parçamı toprağa verdim. Sadece bir Başkan değil, can arkadaşımı, yol arkadaşımı, kalbimin bir parçasını kaybettim. Ferdi Başkan tüm Manisa'yı ailesi bildi. Kiminin Ferdi babası, kiminin ağabeyi, kiminin kardeşi, kiminin de evladı oldu. Çocukların Ferdi amcası oldu. Manisa için gecesini gündüzüne kattı. Son yolculuğuna uğurlarken, onun aramızda bıraktığı izlerin ne denli derin ve kalıcı olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte kıymetli hemşehrilerimizin gösterdiği sahiplenme ve dayanışma bizlere güç verdi. Gece gündüz demeden hastane önünde bekleyen, cenaze törenine katılarak başkanına sahip çıkan tüm Manisalılara çok teşekkür ediyorum, sizlere minnettarım.

Ferdi Başkanımızı yalnız bırakmadınız, ona olan sevginizi ve bağlılığınızı bir kez daha ortaya koydunuz, onu layıkıyla uğurlayabilmek için seferber oldunuz. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek acımızı paylaşan yol arkadaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, katılım sağlayamadığı için uzaktan başsağlığı dileklerini ileten herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen en önemli görev, Ferdi Başkanımızın hizmetlerini başımızın üstünde taşımak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek, onun bıraktığı emaneti en ileriye taşımaktır. Onun bizlere miras bıraktığı bu yolda, ilk günkü azmimizle ve umudumuzla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Mekanın cennet olsun, huzur içinde uyu güzel arkadaşım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Manisa İl Başkanı, Ferdi Zeyrek'i Anarak Onun Mirasına Sahip Çıkacaklarını Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Manisa İl Başkanı, Ferdi Zeyrek'i Anarak Onun Mirasına Sahip Çıkacaklarını Belirtti - Son Dakika
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