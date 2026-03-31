CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "Her Projesi Titizlikle Ele Alıyor, Her Hizmeti İnsan Odaklı Bir Anlayışla Hayata Geçiriyoruz"

31.03.2026 14:42  Güncelleme: 15:43
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 2024 yerel seçimlerinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin önemini vurguladı ve vatandaşlarla sürekli iletişim içinde olduklarını belirtti.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 2024 yerel seçimlerinin ikinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "14 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte, her projeyi titizlikle ele alıyor, her hizmeti insan odaklı bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sahadayız. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla bir aradayız. Her talebi dinliyor, her sorunu sahipleniyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Manisa'da halkın değişim iradesinin güçlü şekilde ortaya konduğunu vurgulayan Özalper, geçen iki yılda sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli adımlar attıklarını ve vatandaş odaklı hizmetleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Özalper, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümünde, Manisa'da ortaya konan güçlü değişim iradesini bir kez daha hatırlıyoruz. İki yıl önce sandıkta gösterilen kararlılık, değişime sahip çıkan duruş ve bizlere verilen güçlü destek için tüm Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı, Manisa'nın geleceğini birlikte kurma kararlılığının en net göstergesidir. 31 Mart'ta yalnızca bir seçim kazanılmadı, Manisa'da sosyal belediyeciliğin yolu açıldı. Manisa'da halkın belediyeciliği hakim oldu. 14 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte, her projeyi titizlikle ele alıyor, her hizmeti insan odaklı bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi."

"Mahalle mahalle sokak sokak vatandaşlarımızla bir aradayız"

Bu yolda ilerlerken, aramızdan ayrılan ancak Manisa'ya önemli katkılar sunan kıymetli isimleri de unutmuyoruz. Başkanlarımız Ferdi Zeyrek'i ve Gülşah Durbay'ı rahmet ve saygıyla anıyor, onların emeklerini ve bıraktıkları izleri yaşatmaya devam ediyoruz. Bizler hiçbir zaman masa başında siyaset yapan bir anlayışın temsilcisi olmadık. Dün olduğu gibi bugün de sahadayız. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla bir aradayız. Her talebi dinliyor, her sorunu sahipleniyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz Manisa'da yaşayan her bir vatandaşımızın refahı ve memnuniyetidir. 31 Mart'ta elde edilen başarı, bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun bilinciyle, daha adil, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Manisa için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; bu başarı hepimizin. Bu şehre sahip çıkan, değişime omuz veren tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:43:37. #7.13#
