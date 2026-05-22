CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Özel'in Açıklamaları Memleketi Manisa'da Partililerce Alkışlarla Takip Edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Manisa örgütü, İl Başkanlığı binası önünde toplandı. İl ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer geceyi il binasında ve bina önünde geçirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından Ankara'da parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları memleketi Manisa'da da partililer tarafından takip edildi. CHP Manisa İl Başkanlığı binası önünde ve bina içerisinde bir araya gelen partililer, konuşmayı alkışlarla takip etti.