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CHP Milletvekili: Emeklilerin refah düzeyi arttırılmalı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Emeklilerin refah düzeyi arttırılmalı

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'de emeklilerin yaşam koşullarının zorlaştığını ve gelecekleriyle ilgili büyük kaygılarının olduğunu belirtti. Karadeniz, emekli maaşlarının enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak arttırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve maaşların yükseltilmesi gerektiğini de söyledi.

11.12.2023 - 18:00,  Güncelleme: 18:03
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MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, " Türkiye'de hayat pahalanmış, ev kiraları, zaruri ihtiyaçlar. 7 bin 500 lirayla bu ülkede emeklinin yaşayabilmesi için mucit olması lazım. Emeklilerin gelecekle ilgili çok büyük kaygıları var. İkramiye olarak 5 bin lira da komik bir rakam. 5 bin lirayı tek sefer emekliye verseniz ne olur vermeseniz ne olur. Önemli olan emeklinin refah düzeyini arttırmak. Türkiye'nin şartlarında bu enflasyonda emeklilerin maaşlarının ciddi bir şekilde yaşayabilmesi noktasına gelmesi gerekiyor" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, emekli maaşı ve belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karadeniz, şunları söyledi:

"EMEKLİLERİN GELECEKLE İLGİLİ ÇOK BÜYÜK KAYGILARI VAR"

"Türkiye'de emekli şu anda sürünüyor. 7 bin 500 lira maaşla bu ülkede, enflasyonun bu kadar arttığı bir ülkede, hayatın pahalı olduğu bir ülkede 7 bin 500 lirayı söylerken bile utanıyorum. Türkiye'de hayat pahalanmış, ev kiraları, zaruri ihtiyaçlar... 7 bin 500 lirayla bu ülkede emeklinin yaşayabilmesi için mucit olması lazım. Emeklilerin gelecekle ilgili çok büyük kaygıları var. İkramiye olarak 5 bin lira da komik bir rakam. 5 bin lirayı tek sefer emekliye verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Önemli olan emeklinin refah düzeyini arttırmak. Türkiye'nin şartlarında bu enflasyonda emeklilerin maaşlarının ciddi bir şekilde yaşayabilmesi noktasına gelmesi gerekiyor. Bunu eğer hükümet görmüyorsa vatandaş çok ciddi görmeye başladı. Bunun sonucunda da ilk yerel seçimde mart ayında sandıkta bu emekli gerekeni yerel yönetimlerde, yerel seçimlerde yapacağına da inancım büyük.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİYİ KALDIRIN, MAAŞLARI YÜKSELTİN"

Sayın Erdoğan 'Asgari ücrette 1 sefer artış yapacağız' diye açıklama yaptı. Asgari ücretliler beklenti içinde. Asgari ücretten vergiyi kaldırın. Maaşları yükseltin. Maaşları yükseltmediğiniz sürece o asgari ücretle insanlar çalışamaz noktaya geldi. Bunu yaparken sektörü de düşünmek lazım. Asgari ücreti ödeyen devletin bir noktada teşvik vermesi lazım. Hem iş vereni, hem işçiyi bir seviyede tutacak, işçinin ekonomik seviyesini arttıracak. Hayat şartlarında geçinebilecek bir noktaya gelmesi için bir sefer değil şu şartlarda 25 sefer zam yapayım dese inandırıcı değil çünkü hayat ortada, yaşam ortada. Bence Türkiye'de asgari ücretin en az 2 katı daha artması lazım."

CHP Milletvekili: Emeklilerin refah düzeyi arttırılmalı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili: Emeklilerin refah düzeyi arttırılmalı - Son Dakika


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