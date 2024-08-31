CHP Milletvekili Hasan Öztürk, tarım krizine dikkat çekti

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Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, son günlerde yetiştirdikleri ürünlere verilen fiyatların yetersiz olması nedeniyle mağduriyet yaşayan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Akhisar köyünün çiftçilerini ziyaret etti. Öztürk, "Bu topraklarda tarımdan vazgeçiliyorsa, Türkiye'nin tüm topraklarında tarımdan vazgeçilecek demektir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Karacabey'in Akhisar köyünde yaşanan tarım krizine dikkati çekti. Çiftçilerin yetiştirdikleri ürünlere verilen fiyatların yetersiz olması nedeniyle tarlalarını boş bırakmak zorunda kaldığını belirten Öztürk, bu durumun tarım sektöründeki genel bir çöküşün habercisi olduğunu ifade etti.

Tarımın önemine vurgu yapan Öztürk, "Bu topraklarda tarımdan vazgeçiliyorsa, Türkiye'nin tüm topraklarında tarımdan vazgeçilecek demektir" diyerek yetkilileri acil müdahaleye çağırdı. Öztürk, aynı köyde maliyetleri karşılamadığı için toplanmayan domates ve karpuz tarlalarını ziyaret ederek, tarım sektörünün içinde bulunduğu zor durumu ve çözüm önerilerini paylaştı.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Karacabey'de çiftçimizin uzun süredir karpuzla başlayıp domatesle devam eden çok önemli bir sorunu var. Bugün de tarlasını bozan bir çiftçimizin tarlasındayız. İşçilik parası ve dayatılan rakamlar kurtarmadığı için bugün tarla bozulmuş ve domates tarlada kalmış vaziyette. Buna sadece bir domates gibi bakmayın. Burada emek var, yıllardır üretilen ve tarımdan vazgeçmek üzere olan bir çiftçinin aslında hikayesi var. Bunun gibi hikaye Karacabey'de çok. Maalesef salça fabrikalarının hemen dibinde olan Akhisar köyü sınırları içindeyiz. Bakıldığında en yakındaki ve en verimli topraklardaki çiftçimiz bile tarımdan vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de tarım bitmek üzere. Burada birçok yanlış olabilir ama bu yanlışın bedelini en az zararla ödemesi gereken çiftçiye destek olmamız lazım. Görünen şu ki geç kalmış durumdayız. Tarım Bakanı ve oda başkanları buralara gelip gezsin. Bu topraklarda tarımdan vazgeçiliyorsa, Türkiye'nin tüm topraklarında tarımdan vazgeçilecek demektir. Buna müdahale etmemiz lazım. Söz verenler sözünü tutmalı, yanlış varsa bu yanlışın bedelini herkes ödemeli.

"Bu bereketli topraklarda tarım yapılamıyor"

"Yine Akhisar sınırları içerisinde karpuz tarlasındayız. Bu tarla da maliyetleri kurtarmadığı ve karpuzun kilosunu 2-3 liraya almadıkları için toplanmamış ve bırakılmış vaziyette. Vatandaş sofrasında karpuzu 8-10 liraya, ilk çıktığında da kilosunu 25 liraya alıyor ama çiftçi şu anda bunu toplamamış. Burada da bir çiftçinin tarımdan vazgeçmeye dönen hikayesini görüyoruz. Maalesef bu bereketli topraklarda bile tarım yapılamıyor. Pazar yangın yeri ama tarlada durum çok vahim. TÜİK rakamlar açıklıyor. Geçen sene 2-3 liraya karpuzun kilosunu tarlada satanlar, bugün aynı fiyata tarlada satamıyor. Geçen sene 3 buçuk liraya domatesini satanlar, bugün 2.4 liraya tarlada domatesini satamıyor. TÜİK, bunlara da müdahale et. Bunlara da yanlış da olsa o oranlardaki rakamların uygulanmasını sağlayacak bir taban fiyat uygulamasını hayata geçirin."