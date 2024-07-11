CHP Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca'da maden arama ruhsatına tepki gösterdi

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca Sarıyayla içme suyu barajının bulunduğu Kaplandede Dağı'nda maden arama ruhsatı verilmesi tepki gösterdi. Özcan, "Halkımız merak etmesin. Su havzalarının zarar görmesine izin vermeyiz. Bu konunun yakından takipçisi olacağım" dedi.

Yozgat merkezli Ovabahçe Tarım Hayvancılık Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne Akçakoca Sarıyayla içme suyu barajının bulunduğu Kaplandede Dağı'nda maden arama ruhsatı verilmişti. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan duruma tepki göstererek yerel yönetimlere dikkatli ve hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu.

"Akçakoca içme suyu havzasının bulunduğu bölgeye, maden arama ruhsatı verildiği haberleri üzerine bölgede yaşayan halkımızı tedirgin etmiştir. Ülkemizde geçmişte yaşanan maden facialarının ve kayıplarımız hala hafızalarda çok tazedir. O nedenle halkımız tedirgin olmakta çok haklıdır" diyen Özcan, Akçakoca içme suyu havzasının bulunduğu bölgede, maden arama ruhsatı verilmesini doğru bulmadığının altını çizdi ve açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizler, yasalar çerçevesinde, insanlarımızın lehine yapılacak ve rantın olmadığı hiçbir yatırıma karşı değiliz. Ancak, köylerimize, tarım alanlarına, çevreye ve doğal su kaynaklarımıza zarar verecek hiçbir faaliyete de izin vermeyiz. Başta Düzce Valiliği olmak üzere, Akçakoca Kaymakamlığı ve diğer ilgili yerel yönetimlerimizin konuya dikkatle ve hassasiyetle yaklaşacaklarından eminim. Halkımız merak etmesin. Su havzalarının zarar görmesine izin vermeyiz. Ben de bu konunun yakından takipçisi olacağım."