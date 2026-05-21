CHP Milletvekillerinden Kurultay İptaline Tepki

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Süreyya Öneş Derici, partilerinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline tepki gösterdiler.

Gizem Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "mutlak butlan kararını tanımadıklarını" bildirerek, şunları kaydetti:

"CHP evimizdir. Partimizi saray talimatlı yargıya da o yargı düzeninden medet umanlara da teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde; örgütümüzle, üyelerimizle, milyonlarla birlikte direneceğiz. Çünkü son sözü ne kapalı kapılar ardındaki hesaplar ne siyasi operasyonlar söyler… Son sözü millet söyler."

Süreyya Öneş Derici de açıklamasında CHP'nin savaş meydanlarında kurulduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu belirterek, genel başkanın, delegelerin özgür iradesiyle seçileceğini ve meşruiyetini halktan alacağını belirtti.

Derici, "Mutlak butlan kararı millet nezdinde hükümsüzdür. Partimizin Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Atatürk'ün partisine kimse diz çöktüremeyecek. İlk gün olduğu gibi bugün ve yarın da Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız, yol arkadaşıyız. Mutlaka kazanacağız. Halk kazanacak" ifadelerini kullandı.