Muğla il başkanlığı görevinden alınan nail kızıl ve yönetimi chp il binasını boşalttı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan Nail Kızıl ile il yönetimi, parti binasını boşalttı. Yönetim kurulu üyeleri, e-Devlet üzerinden CHP üyeliklerinden istifa etti. Partililer daha sonra "Özgür Özel İletişim Ofisi"ne yürüdü.

Görevden alınmasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı binasında yönetim kurulu üyeleri ve Özgür Özel'i destekleyen partililerle bir araya gelen Nail Kızıl, yaşanan sürecin kendileri açısından büyük üzüntü yarattığını belirtti.

Kızıl, "Beni zaten biliyorsunuz; disipline sevk etmişlerdi ve partiden ihraç etmişlerdi. İl yönetim kurulu üyelerimiz de bugün partiden istifa edecek. Bunu yapmaktan hiç mutlu değiliz. Hepimiz duygusalız ama maalesef bize başka bir yol bırakmadılar" dedi.

Açıklamanın ardından il yönetim kurulu üyeleri e-Devlet üzerinden CHP üyeliklerinden istifa etti. Parti binasındaki panoya da "Bıraktığımız gibi bulmak istiyoruz" yazısı asıldı.

Açıklamanın ardından partililer, CHP Muğla İl Başkanlığı binasından ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi yakınındaki "Özgür Özel İletişim Ofisi"ne yürüdü. Yürüyüş boyunca "Özgür Muğla, özgür gelecek" sloganları atıldı.