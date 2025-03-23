CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İçin Ön Seçim Başladı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için oy kullanma işlemi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde yoğun bir katılımla başladı. İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "Bu seçim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi değildir tüm Türkiye'nin iradesinin, özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının seçimidir. Zor günlerden geçiyoruz ama bu zor günlerin altından hep beraber kalkıyoruz. Biz halkın iradesine, halkın cesaretine güveniyoruz. Bugün de tüm Türkiye'ye bir demokrasi şöleni yaşatacağız" dedi.

CHP'nin, bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim bugün başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesi Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini belirtti.

Nazilli'de toplamda 4 bin 400 CHP üyesi oy kullanacak. Bunun yanı sıra, parti üyesi olmayan vatandaşlar için 5 dayanışma sandığı kuruldu. Mahalleler için 7 sandık ve köyler için gezici sandıklar da organize edildi. Sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor.

"Bugün de tüm Türkiye'ye bir demokrasi şöleni yaşatacağız"

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, bu sürecin yalnızca bir aday seçimi değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ökmen, "Bu seçim sadece Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına adaylığı seçimi değildir. Bugünkü seçim demokrasi seçimi, halk iradesi seçimidir. Şu anda saat 8'i biraz geçti. Üyelerimiz ve vatandaşlarımız gelmeye başladı. Kesinlikle umutsuz değiliz mücadelemiz devam ediyor. Bu seçim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi değildir tüm Türkiye'nin iradesinin, özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının seçimidir. Zor günlerden geçiyoruz ama bu zor günlerin altından hep beraber kalkıyoruz. Biz halkın iradesine, halkın cesaretine güveniyoruz. Bugün de tüm Türkiye'ye bir demokrasi şöleni yaşatacağız" dedi.