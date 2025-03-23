CHP'nin Iğdır'daki Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Vatandaşlar Sandık Başında

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi oy kullanma işlemi için Iğdır'da vatandaşlar sandığa gitti. İl Başkanı Öztürk Kaylan, "Gelen üyelerimiz oylarını kullanıyor. Üye olmak isteyenler çok. İmamoğlu'nun destekçisi haddinden fazladır. Akşama kadar devam edecek, inşallah ve ülkemiz ilimiz için hayırlısı olur diyoruz" dedi.

Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için Iğdır'da oy verme işlemi kapsamındaki ön seçimi sürüyor. CHP üyeleri ve gönüllü vatandaşlar oy vermek için erken saatlerde Atatürk caddesi Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan CHP il binasında kurulan sandıklarda oy kullanmaya devam ediyor.

İl Başkanı Öztürk Kaylan, "Bugün ilimizde Iğdır'da sabah saat 06.30dan itibaren sandıklarımız kurduk, tüm üyelerimizi haberdar ettik gönüllü sandığımız da mevcuttur. Gelen üyelerimiz oylarını kullanıyor. Üye olmak isteyenler çok, bu olaylara tepki aşırıdır. İmamoğlu'nun destekçisi haddinden fazladır. Akşama kadar devam edecek, inşallah ve ülkemiz ilimiz için hayırlısı olur diyoruz" dedi.

Dayanışma için oy kullanmaya gelen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.