CHP'nin Kırıkkale'deki Cumhurbaşkanlığı Önseçimi Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçimi, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de yoğun katılımla gerçekleşti. Saat 19: 00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılmaya başlandı. Sandıktan oyların yanısıra çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler çıktı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçimi, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de yoğun katılımla gerçekleşti. saat 19.00'dan sonra açılan sandıklarda oy sayımı yapıldı. Sandıktan Ekrem İmamoğlu için çizilen resimler de çıktı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ'ın açtığı sandıklardan çıkan oy pusulalarındaki resimlerin, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderileceği belirtildi.