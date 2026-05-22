CHP'nin Kurultayı İptaline Tepkiler
CHP'nin Kurultayı İptaline Tepkiler

22.05.2026 16:36
Anahtar Parti ve Zafer Partisi, CHP'nin kurultayı iptaline karşı demokratik duruş sergiliyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Anahtar Parti Kadirli İlçe Başkanı Gökhan Turanlıoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararının ülke demokrasisine, hukuk sistemine, ekonomisine ve uluslararası itibarına ağır sonuçları olacağını söyledi. Zafer Partisi Kadirli İlçe Başkanı Mustafa İnanç ise, "Atatürk milliyetçiliği çatısı altında birleşmekten başka çaremiz yok" açıklamasında bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından iptal edilmesine karşı siyasi partilerden CHP'ye destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Anahtar Parti Kadirli İlçe Başkanı Gökhan Turanlıoğlu ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Verilen bu kararın ülkemizin demokrasisine, hukuk sistemine, ekonomisine ve uluslararası itibarına ağır sonuçları olacaktır. Biz hukukun vereceği karara saygı duyuyoruz; ancak siyasetin temelinde millet iradesi ve demokrasi vardır. Sürecin şeffaf, adil ve hukuk çerçevesinde yürütüleceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin artık polemik değil, çözüm odaklı bir siyasete ihtiyacı var."

"HUKUK TANIMAZ BU DAYATMAYA KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Zafer Partisi Kadirli İlçe Başkanı Mustafa İnanç ise şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan şeytani ve sinsi planlarla alınan karar ve bu kararı kimin aldırdığı ortadadır. Biz Zafer Partililer olarak yüce devletimizin, milletimizin, demokrasinin, hukukun ve adaletin yanında olmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Atatürk milliyetçiliği çatısı altında birleşmekten başka çaremiz yoktur. Zafer Partisi olarak, CHP'ye reva görülen bu hukuksuzluğun, yarın muhalif yapıları ve nihayetinde aziz milletimizin her birini hedef alacak bir keyfiliğin adımı olduğunun bilincindeyiz. Millet iradesini yok sayan bu zihniyete karşı, demokratik Cumhuriyet ve hukukun üstünlüğü ilkeleri etrafında kenetlenmekten başka çaremiz yoktur. Hukuk tanımaz bu dayatmaya karşı sessiz kalmayacağımızı. adaletin ve milli iradenin yanında dimdik duracağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" dedi."

Kaynak: ANKA

