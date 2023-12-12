 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi defnedildi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun\'un kayınvalidesi defnedildi
12.12.2023 - 14:53,
Abone Ol

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, dün hayatını kaybetti. Karaman için Ataşehir'deki Mehmet Uslu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Seyit Torun ve eşi Nermin Torun kabul etti. Torun ailesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li ilçe belediye başkanları da yalnız bırakmadı. Torun'un kayınvalidesi Karaman, cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyit Torun, Ordu, Ölüm, İstanbul, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi defnedildi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement