CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel İstifa Etti

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesi CHP İlçe Başkanı Mehmet Güzel, hukuken görevine devam etmesine engel bir durum bulunmadığını, ancak partinin kurumsal yapısına zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel, parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Güzel, geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştirilen CHP Ortaca İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanı seçilmişti. Güzel hakkında daha önce verilen "tefecilik" suçuna ilişkin mahkUmiyet kararının son dönemde yeniden gündeme gelmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, köklü tarihi boyunca yalnızca hukukun üstünlüğünü değil, aynı zamanda kamu vicdanını, toplumsal güveni ve etik siyaset anlayışını esas almış bir partidir. Bizim siyaset anlayışımızda hiçbir görev, hiçbir makam ve hiçbir unvan partimizin kurumsal saygınlığından ve halkımızın güveninden daha üstün değildir. Ortaca ilçe örgütümüzle ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler, doğal olarak örgütümüzdeki partili arkadaşlarımız arasında ve kamuoyu nezdinde çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Bu süreç tarafımızdan dikkatle, sorumluluk bilinciyle ve çok yönlü biçimde değerlendirilmiştir. Bu sebeplerle, hukuken bir engel olmamasına rağmen partimizin yürüdüğü iktidar yolunda kurumsal yapısına zarar vermemek adına Ortaca İlçe Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Görevden ayrılmam, partiden uzaklaşacağım anlamına gelmemektedir. Partimizin tüm çalışmalarında sahada, dava arkadaşlarımın yanında olmaya devam edeceğim."

Remzi Kazmaz: "İstifası büyük bir erdemdir"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Mehmet Güzel'e partiye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, "Partimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kardeşimiz istifa ederek büyük bir erdemlik göstermiştir. Aslolan örgüttür, aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üyeler gelir geçer, gider ama onurlu bir şekilde gelir ve gider. Baba ocağında bu tür şeyler olur, kol kırılır yen içinde kalır. Mehmet başkanımızdan da huzurunuzda partimize bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğine dair söz istiyorum" dedi.

Nail Kızıl: "Hepimiz çok duygusalız"

CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl da yaptığı konuşmada Mehmet Güzel'in kısa sürede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Mehmet Başkanım yaklaşık beş ay önce seçildi ve bu süre içerisinde güzel hizmetler verdi. Bugün hepimiz çok duygusalız. Burada ağlayan arkadaşlarımız var. Hukuken bir engel olmamasına rağmen istifa edeceğini söyledi. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.