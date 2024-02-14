CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı - Son Dakika
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CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı

CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı

CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı.

14.02.2024 11:52
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CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Orhun Dövüşçü, geçtiğimiz günlerde gittiği şehit cenazesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP 27. dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanlığına atandı - Son Dakika

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