Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret - Son Dakika
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Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret

09.08.2022 16:59

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, bir yakınının saldırısına uğrayan Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar’ı ziyaret etti. Ünlü, “Yargıya intikal etti. İnşallah bir daha tekerrür etmez böyle olaylar” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, bir yakınının saldırısına uğrayan Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ı ziyaret etti. Ünlü, "Yargıya intikal etti. İnşallah bir daha tekerrür etmez böyle olaylar" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen, bir yakınının saldırısına uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Ünlü, "Başkanımızın sağlığı da iyi böyle abartılacak bir konu yok şu an. Aile içinde bir çekişme, bir olay, neticede aile içinde çözülecek. Yargıya intikal etti. Benim sizlere aktarabileceğim bu kadar, çok teşekkür ederim. Yakınlarına geçmiş olsun diliyorum, başkanımıza da. İnşallah bir daha tekerrür etmez böyle olaylar" diye konuştu.

"BÖYLE ÇİRKİN SALDIRI OLMASI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Düziçi CHP ilçe Başkanı Mustafa Şen de "Böyle çirkin saldırı olması hepimizi üzdü. Bu ülkede hiçbir insanın saçından tel düşmesin isterim ve hala o duyguyu içimde taşırım. İnşallah bu son olur. Bir daha kimse böyle bir şeye tenezzül etmez. Yani hoş bir durum değil sadece bunu söylüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baha Ünlü

Mustafa Şen

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Baha Ünlü'den Saldırıya Uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'a Ziyaret - Son Dakika

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