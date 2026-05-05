CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya Nisi Göleti'ne Giriş İçin Özel İdare Tarafından 60 Lira Alınmasına Tepki Gösterdi

05.05.2026 13:54  Güncelleme: 15:06
Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop İl Özel İdaresi tarafından "Nisi Göleti'ne girişin kişi başı 60 lira" olarak belirlenmesini değerlendirirken, "Burası bir milli servet ve hepimize ait olan bir yer. Zaten vatandaşın parasıyla, vergileriyle yapılmış olan, onlara hizmet için kurulmuş olan Özel İdare tarafından işletilen bir yerin böyle bir bedelle kullanıma sunulması kabul edilemez" dedi.

Yalçınkaya, Sinop'un Karakum mevkisinde bulunan Nisi Göleti'ne giriş için Sinop İl Özel İdaresi tarafından kişi başı 60 lira ücret getirilmesine tepki gösterdi.

Yalçınkaya daha önce bedel ödenmeksizin girilen göletin 60 lira ücretle vatandaşın kullanımına açılacağını öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanların alım gücü düştü. Gelecek kaygıları iyice artmış durumda. Bu şartlar altında, ekonomik olarak sıkıntı çekerken 60 lira gibi bir ücreti kişi başına ödemek, ayak bastı parası vermek bizim için züldür. Çocukluğumuzdan beri ücretsiz olarak yararlandığımız yer, burada sadece insanlar piknik yapmıyor. Yürüyüşe çıkanlar, spor yapanlar, doğal güzelliği olan yerler. Burası bir milli servet ve hepimize ait olan bir yer. Zaten vatandaşın parasıyla, vergileriyle yapılmış olan, onlara hizmet etmek için kurulmuş olan Özel İdare tarafından işletilen bir yerin böyle bir bedelle kullanıma sunulması kabullenilemez."

"Özel İdare vatandaşın kör kuruşuna muhtaç kaldıysa hemen belediyemize devretsinler"

Bunu söylediğimizde belki orada çalışan personelin, giderlerin çıkması adına buradan bir ücret alınabileceğini iddia edenler olabilir. Bununla alakalı da güzel örnekler var. Eğer Özel İdare burayı gerçekten kendi başına işletemez durumdaysa, vatandaşın kör kuruşuna, cebinde kalan son parasına muhtaç kaldıysa hemen belediyemize devretsinler. Biz belediye tarafından burayı ücretsiz olarak işletelim. Sadece verdiğimiz hizmet karşılığında bedel alınsın. Burası zaten kendi kendine yetecek bir güzellikte olan bir alan. Bu gölet konusunu sadece gündeme taşımakla kalmayacağız. Özellikle buranın tahsisinin, tahsis amacını da içeren bilgiyi alabilmek adına valiliğe de kısa zaman içerisinde müracaat edip oradan alacağımız bilgiye istinaden de yeni yollara başvuracağız.

Bundan yıllar önce Sinoplar olarak Hamsilos'ta benzer bir girişimde bulunulduğunda, bir özel müteşebbise burası ücretli hale getirildiğinde, yürüdüğümüz yollardan para alınmak istendiğinde kenetlenmiştik, halk olarak bunun karşılığını da almıştık. Dün yapmış olduğumuz yazılı açıklamanın ardından görüyoruz ki halkın da büyük bir kesmi hemen hemen yüzde 90'ından fazlası bizimle aynı şekilde düşünüyor. Sinopluya rağmen Sinop'ta hiçbir şey yapılamayacağını söylüyoruz. Unutulmasın Sinop bizim hepimizin ve Sinop'u korumaya müdafaa etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

