CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Sinop İl Başkanı Yalçınkaya: Kararı Kabul Etmiyoruz

(SİNOP) - YSK'nın, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından CHP Sinop İl Örgütü basın açıklaması düzenledi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde seçim demokrasisi ve özgür seçim iradesi ortadan kalkmıştır. Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından CHP Sinop İl Örgütü, Uğur Mumcu Meydanı'nda "Sinop hukuksuzluğa boyun eğmiyor" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, şunları söyledi:

"Hiçbir siyasi operasyon, yargı mühendisliği ve ihanet çetelerinin kirli oyunları iktidar yürüyüşümüzü durduramayacaktır. Mutlak butlan adı altında yürütülen süreç kirli siyasetin bir ürünüdür. Amaç partimizin yükselen halkçı ve devrimci mücadelesini durdurmak, Türkiye'nin birinci partisini masa oyunlarıyla alt etmeye çalışmaktır."

Asıl üzücü olan iradesine ve değişim talebine sırtını dönenlerin ihanet içinde bulundukları tutumdur. Partimiz koltuk için susanların değil, bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde başlayan değişim iradesi halkın, örgütün ve cumhuriyet değerlerine bağlı milyonların ortak kararıdır. Bu iradeyi yargı oyunlarıyla, siyasi hesaplar ile eski düzene döndürebileceğini zannedenler büyük bir yanılgı içerisindedir.

Bizler Atatürk'ün partisine teslimiyeti değil mücadeleyi, suskunluğu değil halkın sesini büyütmeyi örgütleyeceğiz. Partimiz Kuvayı Milliye ruhu taşır. O ruh ne sarayın baskısına ne de içeride yürütülen ihanete boyun eğmez. Bugün herkes safını belli etmek zorundadır. ya tarihin yanlış tarafında kalacaklar ya da halkın, örgütün tarafında saf tutacaklardır. Bizler Özgür Özel'in liderliğinde ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında Cumhuriyeti, demokrasiyi, halkın iradesini direne direne tekrar kazanacağız."

"BU KARARLA BİRLİKTE TÜRKİYE'DE ÖZGÜR SEÇİM İRADESİ ORTADAN KALKMIŞTIR"

Daha sonra konuşan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Örgütü; il başkanı ve il yönetimiyle, milletvekiliyle, 9 ilçe başkanı ve ilçe örgütleriyle, 3 belediye başkanı, 46 belediye meclis üyesi ve 6 il genel meclisi üyesiyle arasında bir tane çürük elma olmadan dimdik demokrasi ve seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındadır. Ne mutlu ki bana tek bir çürük elması bulunmayan bu örgüte yaklaşık 3 yıldır liderlik ediyorum. Bu da benim hayatımdaki en büyük onurdur."

Sabah saatlerinden itibaren anayasanın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun özel olarak görevlendirdiği en üst seçim kurulu özelliği taşıyan Yüksek Seçim Kurulu, yapmış olduğumuz itirazı bekledi, bekledi; 9 günlük bayram tatilinin başlayacağı, piyasaların kapanacağı saat 17.00'den sonra ele aldı ve kendisini inkar ederek anayasanın 79'uncu maddesini açıkça çiğneyerek anayasal düzeni ortadan kaldırır nitelikte bir hukuk mahkemesi kararını kabul ederek kendi iradesinin üstüne koyarak kendisini fiilen feshetmiş oldu.

Bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde seçim demokrasisi, özgür seçimler, partilerin, derneklerin, spor kulüplerinin herhangi bir şekilde seçim yapması, oluşan iradenin tescillenmesi ve özgürce bu seçimleri yapma ihtimali ortadan kalkmıştır. Bu kararı kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte sessiz kalıp ellerini ovuşturarak buradan çıkan sonuçtan 'Ben yarar kaparım' diye bekleyenlere bir çift sözümüz var. Milletimiz haktan, hukuktan ve adaletten yanadır. Tarihi boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş büyük Türk milleti sizin karşınızda durmaya devam edecektir."