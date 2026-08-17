CHP Tokat\'ta Yeniden Yapılanma

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün, istifalar ve görevden almaların ardından örgütsel yapılanmayı hızlıca tamamlayacaklarını belirterek, "15 günlük süre zarfında bütün çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı bitirip, sahaya inip Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleştirici gücü olduğunu topluma göstereceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Tokat İl Başkanlığı'na getirilen Ergün, görevine başladı. Ergün, parti il binasındaki ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bugün itibarıyla tam teşekküllü partideyiz, partililerimizi bekliyoruz. Artova ilçesi hariç merkez ilçe dahil 11 ilçemiz ve il başkanlığı istifa etmişti, görevden alınanlar da vardı. İlk etaptaki yapacağımız çalışmalar il yönetim kurulunu ve disiplin kurulunu oluşturmak."

"AYRILAN ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELİP İKTİDAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Örgütlenme çalışmalarının ardından sahaya ineceklerini vurgulayan Ergün, "Önümüzdeki hafta da ilçe başkanlıklarını ve yönetimlerini oluşturup 15 günlük süre zarfında bütün çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı bitirip sahaya ineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleştirici gücü olduğunu toplumda, yani ayrışmadan değil birleştirici olduğumuzu göstereceğiz. İçimizden ayrılan arkadaşlarımız var, onlarla da tekrardan bir araya gelip bu partiyi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.