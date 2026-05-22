CHP Kurultay'ına İptal Kararı... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: Mahkeme Koridorlarında Verilen Mutlak Butlan Kararını Tanımıyoruz, Reddediyoruz

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkeme koridorlarında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin kurduğu partiler gibi bir proje partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluş mücadelesini veren kadroların kurduğu partidir" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin Trabzon'dan tepki geldi. Trabzon İl Başkanlığı ve CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı'nda yapılan açıklamalarda verilen kararı tanımadıklarını ve kabul etmedikleri ifade edildi.

"Mahkeme koridorlarında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz reddediyoruz"

CHP Trabzon İl Başkanı Bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir proje partisi olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün burada maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı kurulan bir kumpasın mutlak butlan kararıyla birlikte partimize operasyon çekilmektedir. Tertemiz kurultaylarımız örgütlerimizin seçtiği kurultaylarımız bugün mahkeme kararlarıyla lekelenmeye çalışılmaktadır. Burada bir kez daha açık ve net olarak söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir! Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkeme koridorlarında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin kurduğu partiler gibi bir proje partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluş mücadelesini veren kadroların kurduğu partidir. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanete olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla ve asla butlancılara teslim etmeyeceğiz. Eğer kendilerine bir siyasi parti arıyorsalar siyasi tarihin çöplüğünde bulabilirler. Orada genel başkanlık yapabilirler. Cumhuriyet Halk Parti bizler Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon il başkanlığı olarak belediye başkanlarımız, önceki dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız hepsiyle birlikte bu kararı asla tanımayacağız sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelemize devam edeceğiz. Bizler kazanacağız. Türkiye kazanacak. Elbette kazanacağız."

"Yargıyı arkadan dolanarak kimse bu partinin başına gelemez"

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını bir ihanet olarak kabul ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sevgili Trabzonlular, sevgili Ortahisarlılar İstanbul'a, cumhuriyetten yana vatan sevdasından yana tanımlayan tüm yurttaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Yargı kararlarıyla yargıyı arkadan dolanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan atamayı düşünen tüm şahıslara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri tüm örgütlerimizle gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizle beraber en ücra köşedeki Cumhuriyet Halk Partisi üyesine varıncaya kadar bu kararı tanımıyoruz. Bu karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmek isteyen 13'üncü genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını da esefle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. Kendisinin bu yapmış olduğunu bir ihanet olarak değerlendiriyoruz ve kendisini genel başkanlarımız albümündeki yerinden indiriyoruz. Çünkü burayı hak etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Yargıyı arkadan dolanarak kimse bu partinin başına gelemez. Bu partinin sahibi örgütlü, üyelerdir, genel kuruldur, kurultaylardır. Kabul etmiyoruz. Kendisini hiçbir arkadaşımızdan bu alana gelmesini istemiyoruz onun. Onun ve onun atayacak olduğu hiç kimseyi kabul etmiyoruz."