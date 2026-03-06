CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak: "9 Mart'ta Başlayacak Olan Duruşmada Trabzon Olarak Tüm Gücümüzle Ekrem Başkanımızın Yanında Olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Logo

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak: "9 Mart'ta Başlayacak Olan Duruşmada Trabzon Olarak Tüm Gücümüzle Ekrem Başkanımızın Yanında Olacağız"

06.03.2026 13:25  Güncelleme: 14:13
CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Bugün Ekrem Başkanımızın İstanbul'daki 16 milyona hizmet etmesinin önü engellenmektedir. Dolayısıyla bizler 9 Mart'ta başlayacak olan duruşmada da Trabzon olarak buradan tüm gücümüzle, desteğimizle Ekrem Başkanımızın yanında olacağız" dedi.

(TRABZON) - Haber: Esra Nur PERVAN

CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı mektup vatandaşlara okundu. Programa CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

CHP Trabzon Başkan Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nun hizmet yapmasını engellediklerini ve 9 Mart'ta başlayacak olan yargılama süresince yine aynı şekilde yanında olacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi tabii Ekrem Başkan'ın Trabzonlu olması, bu toprakların evladı olması bizim de bu mücadelede arttı bir yükümüz, sorumluluğumuz anlamına geliyor. Çünkü bizler cumhurbaşkanı adayımızın, Ekrem İmamoğlu'nun dürüstlüğüne, samimiyetine, vatanseverliğine hiçbir zaman kuşkumuz olmadı ve Ekrem Başkanımızın da cumhurbaşkanı olmasının da biz önümüzdeki günlerde kesinlikle olacağına inanıyoruz. Biz bir kere inancımızda hiçbir şüphemiz endişemiz yok. Tabii Ekrem Başkan'ın Trabzonlu olmasından ötürü bizim burada özellikle 19 Mart'ta alınmasından bu yana, tutuklanmasından bu yana birçok etkinlik yaptık, yürüyüşler yaptık, basın açıklamaları yaptık, mitingler yaptık. Buradaki tek şeyimiz şu, elbette ki Ekrem Başkan da olsun, kim olursa olsun yargılanmasında bir beis yok. Ama bizler adaletli hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan inancımız da her şeyin yapılmasından yanayız. Tutuksuz yargılanmasına hiçbir engel yok. Bugün Ekrem Başkanımızın İstanbul'daki 16 milyona hizmet etmesinin önü engellenmektedir. Dolayısıyla bizler 9 Mart'ta başlayacak olan duruşmada da Trabzon olarak buradan tüm gücümüzle, desteğimizle Ekrem Başkanımızın yanında olacağız."

"Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Biz Ekrem Başkan'ın mücadelesinde yanında olacağız. Ekrem Başkan'ın o dört duvar arasından çıkıp cumhurbaşkanı olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Trabzon merttir. Trabzon insanı yüreklidir, cesaretlidir. Her zamanda haktan, hukuktan, adaletten yana olmuştur. Yine aynı şekilde Ekrem Başkanımızın yanında olmaya devam edecektir. Biz bunu her yerde görüyoruz. Bize biraz önce de siz de gördünüz 104 yaşındaki bir amca Ekrem Başkanımıza destek olmak için bizim yanımızda geldi, durdu. Bunlar çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla biz bu mücadelede Ekrem Başkan'a gideceğiz. 9 Mart'ta Silivri'de olacağız. Tüm örgütlerimizle birlikte onun yalnız olmadığını bir kez daha yalnız olduğumuzu orada göstereceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
