CHP Üye Sayısında Artış: 1000 Yeni Üye - Son Dakika
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CHP Üye Sayısında Artış: 1000 Yeni Üye

CHP Zonguldak Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu, 1.5 ayda binin üzerinde yeni üye kaydedildiğini duyurdu.

21.03.2025 11:27
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(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, yaklaşık bir buçuk ayda partisine binin üzerinde yeni üye kaydedildiğini bildirerek, "Daha önce birçok vatandaş, iktidarın baskılarından dolayı CHP'ye üye olmaktan çekiniyordu. Ancak artık insanlar korkularını aşarak, partimize açık şekilde katılım sağlıyor. Üye olmak isteyen vatandaşlarımız arasında, uzun yıllardır iktidara oy verdiğini ancak artık desteklemeyeceğini söyleyenler de var" dedi.

Kocamanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi süreçte önemli bir figür haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra halkın içinde yarım kalan bir umut olarak görülüyordu. Partimizde başlattığı değişim rüzgarları, kurultay sürecinde somutlaştı. Şimdi de ön seçim süreci ile bu değişim devam ediyor. Sayın İmamoğlu'nun aday adaylığını açıklamasının ardından, 'Tek adayla ön seçim mi olur' diyenler sürecin parti tabanı ve halk nezdindeki önemini fark etti. Seçmen, sandığa giderek iktidara karşı güçlü bir mesaj vermek istiyor. Bu süreçte iktidarın aldığı önlemler demokrasiye vurulan bir darbedir. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu, tam anlamıyla bir sivil darbe girişimidir."

"Son bir buçuk ayda binin üzerinde yeni üye kaydı yapıldı"

Partisinin üye sayısındaki artışa dikkat çeken Kocamanoğlu, "Özellikle son bir buçuk ayda Karadeniz Ereğli'de binin üzerinde yeni üye kaydı yapıldı ve başvurular halen devam ediyor." dedi.

Kocamanoğlu, şöyle devam etti:

Daha önce birçok vatandaş, iktidarın baskılarından dolayı CHP'ye üye olmaktan çekiniyordu. Ancak artık insanlar korkularını aşarak, partimize açık şekilde katılım sağlıyor. Üye olmak isteyen vatandaşlarımız arasında, uzun yıllardır iktidara oy verdiğini ancak artık desteklemeyeceğini söyleyenler de var. Aynı zamanda eşini, çocuğunu veya anne-babasını da partiye üye yapan birçok vatandaşımız bulunuyor.

Dün akşam iftar saatinde bir partilimiz evine giderken, bir kadın vatandaşımızın yakasındaki CHP rozetini görerek hemen partiye götürülmesini istemiş. '23 Mart'ta Ekrem Bey için oy kullanmak istiyorum' diyerek büyük bir heyecanla partimize geldi. Üyelik işlemlerini hızla gerçekleştirdik ve kendisi 23 Mart'ta sandığa gidecek. Bu olay, halkın değişim sürecine olan inancını ve katılım isteğini gözler önüne seriyor."

Ekonomik ve sosyal koşulların vatandaşları zor durumda bıraktığını vurgulayan Kocamanoğlu, çiftçi, emekli, öğrenci ve asgari ücretli için nefes alınacak bir ortam kalmadığını söyledi.

İktidarın 23 yıllık yönetiminin, insanları sadaka kültürüne alıştırdığını ifade eden Kocamanoğlu, "Devlet yardımlarına bağımlı hale getirilen birçok vatandaş, işini, bursunu veya sosyal yardımlarını kaybetme korkusuyla farklı siyasi tercihlerden uzak duruyordu. Ancak artık halk, baskılara rağmen iradesini ortaya koyuyor. Bizim için tek çıkış yolu, demokrasiden yana tavır almak ve sandıkta bu iradeyi göstermek. Mutlak suretle erken seçim olmalı ve halkın iradesi sandıkta belirlenmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Üye Sayısında Artış: 1000 Yeni Üye - Son Dakika

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