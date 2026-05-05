CHP Van'da Esnaf Sorunlarını Dinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Van'da Esnaf Sorunlarını Dinliyor

05.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Van'da esnafın sorunlarını dinleyerek acil çözümler gerektiğini vurguladı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - CHP 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Van'da da faaliyetlerine başladı. İl merkezi ve İpekyolu ilçesinde oluşturulan 20 kişilik ekip ile çalışmalarını sürdüren partililer, kenttin en işlek caddelerinde bulunan çarşı ve pazarlarda vatandaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren CHP Van İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu şunları söyledi:   "Bugün 200-300 insanla tokalaştık, merhabalaştık. Yani esnaf bitik durumda. Demin de duydunuz. Diyor yani üçüncü en büyük ortağımız maliye, vergiler ve cezalardan korkunç bir şey var.

Çoğu diyor ki ben işte petrol ürünlerinden dolayı, gelen zamlardan dolayı çoğu diyor eylül ekim'de biz dükkanları kapatacağız. Acilen bir esnaf bakanlığının kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Van işsizlik almış başını götürmüş. Hayvancılık merkezi maalesef demin de duyduk. İşte Maraş'tan, Osmaniye'den, Malatya'dan, Diyarbakır'dan et geliyor. Etin kilosu dana eti 900 civarında, kuzu eti 800-850 civarında, alımların %70 80 azaldığı söyleniyor. Çoğu esnaf siftah yapmadan dükkanı kapatıyor.

Yani işçi maliyetleri, girdi maliyetleri, faturalar esnafı bitik duruma getirmiş. Van her tarafı kahveler en çok kazanan sektör durumuna gelmiş vaziyette. gördüğünüz gibi herkes akşama kadar bu çay bahçelerinde oturuyor. Bunun sebebi Van'ın bir an önce yani turizmdir, hayvancılıktır, tarımdır. Van 24 ülke ihraç yapan bir konumdayken şu anda maalesef diğer illerden et geliyor. Türkiye meraların yüzde 10 burada. Bu değerlendirilmiyor.

Türkiye'de kurumsal akıl bitti. Yani denetimler, devlet planlama vardı. Tarımda tarımın görevi bu planlamayı yapmaktır. Maalesef bu mazot girdileri, tarımdaki girdiler yüzünde kimse tarlasını ekemez duruma gelmiştir. Devletin yani siyasal partilerin buna iktidarda olan siyasal partilerin acilen çözüm bulması gerekir. Yoksa Türkiye sosyal patlamalar eşliğinde gittiği çok aşikar gözüküyor.

Ama Türkiye acilen bir değişime, dönüşüme Türkiye'nin artık yönetilemediği görülüyor. Yani düşünün hürmüzde grip oluyor. Biz burada zatüre oluyoruz. Yani maalesef Türkiye yönetilemiyor, yönetilme kabiliyetini kaybediyor"

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Van'da Esnaf Sorunlarını Dinliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:31:32. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Van'da Esnaf Sorunlarını Dinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.