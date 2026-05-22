CHP Yalova'da İptal Sonrası Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Yalova'da İptal Sonrası Toplandı

22.05.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yalova İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, demokrasi vurgusu yaparak direniş mesajları verdi.

Haber: Nedim GÜLER

(YALOVA) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptalinin ardından partililer Yalova İl Başkanlığı binası önünde toplandı. CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, "Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin son kalesidir. Bu kaleyi terk etmeyeceğiz, bu ülkeyi bu karanlığa boğdurmayacağız" dedi.

Mahkeme kararının duyulmasının ardından CHP'nin İsmet Acar Caddesi'nde bulunan Yalova İl Binası'na gelen CHP'liler, gelişmeleri buradan takip etti. İl binası içerisinde televizyondan gelişmeleri izleyen partililer ardından kurulan çadır etrafında toplanmaya başladı.

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, çadır önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Parti genel merkezinde yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirten Doğancı, şöyle konuştu:

"CHP'nin tüzüğü bellidir. CHP'nin kuruluş tarihi bellidir. CHP'nin seçimleri bellidir. CHP'yi yargı sopasıyla dizayn getirmeye çalışan her kim olursa olsun dimdik ayaktayız, karşısındayız. Biz parti içinde rekabet ederiz. Birbirimizle yarışırız. Ama en nihayetinde tek bir hedefimiz vardır; partimizi iktidar yapmak. Biz iktidara bu kadar yakınken, hatta ve hatta tüm anketlerde birinci parti çıkmışken, yerel yönetimlerde bu başarıyı elde etmişken iktidarın bu karanlık düzenine teslim olmayacağız. Bizlerin mücadelesi parti içerisindeki kardeşlerimizle değil, AKP'nin karanlık düzeniyledir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin son kalesidir. Bu kaleyi terk etmeyeceğiz, bu ülkeyi bu karanlığa boğdurmayacağız"

Partililer "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiç birimiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Yalova'da İptal Sonrası Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 01:15:33. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Yalova'da İptal Sonrası Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.