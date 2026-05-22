CHP Yalova'da İptal Sonrası Toplandı

Haber: Nedim GÜLER

(YALOVA) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptalinin ardından partililer Yalova İl Başkanlığı binası önünde toplandı. CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, "Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin son kalesidir. Bu kaleyi terk etmeyeceğiz, bu ülkeyi bu karanlığa boğdurmayacağız" dedi.

Mahkeme kararının duyulmasının ardından CHP'nin İsmet Acar Caddesi'nde bulunan Yalova İl Binası'na gelen CHP'liler, gelişmeleri buradan takip etti. İl binası içerisinde televizyondan gelişmeleri izleyen partililer ardından kurulan çadır etrafında toplanmaya başladı.

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, çadır önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Parti genel merkezinde yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirten Doğancı, şöyle konuştu:

"CHP'nin tüzüğü bellidir. CHP'nin kuruluş tarihi bellidir. CHP'nin seçimleri bellidir. CHP'yi yargı sopasıyla dizayn getirmeye çalışan her kim olursa olsun dimdik ayaktayız, karşısındayız. Biz parti içinde rekabet ederiz. Birbirimizle yarışırız. Ama en nihayetinde tek bir hedefimiz vardır; partimizi iktidar yapmak. Biz iktidara bu kadar yakınken, hatta ve hatta tüm anketlerde birinci parti çıkmışken, yerel yönetimlerde bu başarıyı elde etmişken iktidarın bu karanlık düzenine teslim olmayacağız. Bizlerin mücadelesi parti içerisindeki kardeşlerimizle değil, AKP'nin karanlık düzeniyledir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin son kalesidir. Bu kaleyi terk etmeyeceğiz, bu ülkeyi bu karanlığa boğdurmayacağız"

Partililer "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiç birimiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.