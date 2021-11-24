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Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu - Son Dakika

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

24.11.2021 11:17
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Kayseri'deki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

Kayseri'deki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Çiçekçiler, tüm hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşları beklerken, vatandaşlar da sipariş vererek ya da çiçekçilere giderek öğretmenlere hediye çiçeklerini alıyor. Siparişle okullara çiçek gönderdiklerini söyleyen çiçekçi İsmail Sobacı, "24 Kasım Öğretmeler Günü için hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Teraryum modelleri, saksı çiçeği, kesme buketlik çiçek olmak üzere genel hazırlıklarımız tamam, müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyat olarak her bütçeye uygun çiçeğimiz var. 35-40 TL'den başlıyor, müşterinin isteğine göre üst limitimiz yok. Müşterilerimiz talepleri oluyor. Müşterilerimiz gelerek siparişlerini veriyorlar, arayarak siparişlerini veriyorlar. Buraya gelerek kendileri de alıp götürebiliyorlar. Kendileri nasıl isterlerse biz her şekilde yardımcı oluyoruz. Evlere ve okullara hizmet veriyoruz. Çiçek fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasında özellikle Teraryumlarda 50 TL kadar fark oluştu. Saksı çiçeklerinde çok fazla bir fiyat artışı olmadı, 15-20 TL civarında bir artış meydana geldi. Güllerimizin standart 10 TL olarak tezgahta yerini alıyor. Vatandaşlarımız öğretmenleri mutlu etsinler. Teraryum çeşidimiz bu sene çok fazla o nedenle teraryum tercih edebilirler. Saksı çiçeğini de tercih edebilirler. Vatandaşlarımız aldıkları ürünün kalitesine ve ürünün görünüşüne, şeffaf olmasına çok dikkat etsinler" dedi.

19 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Bener de, "Öğretmenler Günü'nün temposu çiçekçiler 1 hafta önceden başlıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi oluşmaya başladı. Bizim vatandaşlarımız genelde işlerini son dakikaya bırakıyor. Kendilerine son zamana bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimiz kaliteli ve 1. sınıf oluyor. Fiyatlar ister istemez oynama oluyor. Biz elimizden geldiği kadar kur farkını vatandaşımızın her türlü ihtiyacını, en uygun şekliyle karşılamaya çalışıyoruz. Ancak mecburen bazen yurt dışından gelen ürünler oluyor bu ürünlerde istemesek de ufak artışlar olabiliyor. Malzeme artışları oluyor. Biz de esnaf olarak mecburen üzerine eklemek zorunda kalıyoruz. İsteyerek hiçbir zaman fiyat artışı yapmıyoruz. Vatandaşımıza önerimiz; ürünün her zaman kalitelisini alsınlar. Yani her çiçeğin bir vazo ömrü var. Ellerinden geldiği kadar kaliteli ürün ve kaliteli esnafları tercih etsinler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

Öğretmenler Günü, Türk Lirası, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu - Son Dakika


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