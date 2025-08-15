Çiçekdağı'nda Neşet Ertaş Festivali - Son Dakika
Çiçekdağı'nda Neşet Ertaş Festivali

Çiçekdağı\'nda Neşet Ertaş Festivali
15.08.2025 20:51
Kırşehir'de düzenlenen festivalde Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yatırımların süreceğini açıkladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen Neşet Ertaş Anma Programı ve Bulgur Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'de yatırımların süreceği müjdesini verdi.

Çiçekdağı'nda gerçekleştirilen festivalde vatandaşlar hem Neşet Ertaş'ın türküleriyle duygusal anlar yaşadı hem de bulgur temalı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivale ilgi yoğun olurken, stantlarda yöresel ürünler tanıtılarak, halk oyunları gösterileri sergilendi. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'e yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Kırşehir'in eksik kalan her alanı tamamlanacak. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda çalışmalarımız sürecek. Bu tür festivaller hem kültürümüzü yaşatıyor hem de şehirlerin tanıtımına katkı sunuyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, festivalin son derece keyifli geçtiğini belirterek, Çiçekdağı'nda düzenlenen etkinliğin hemşehriler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Festival sonunda sahne alan yerel sanatçılar ve halk oyunları ekipleri büyük beğeni topladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

20:32
19:48
