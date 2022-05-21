Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent' - Son Dakika
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Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'

21.05.2022 10:33
Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte piyasanın hareketlendiğini belirten çiçekçiler, evini çiçeklendirmek isteyenlerin en sık tercih ettiği türün dikensiz kaktüs olarak da bilinen sukulent olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte piyasanın hareketlendiğini belirten çiçekçiler, evini çiçeklendirmek isteyenlerin en sık tercih ettiği türün dikensiz kaktüs olarak da bilinen sukulent olduğunu söyledi.

Diğer türlere göre daha az su istediği için yaz mevsiminde en çok tercih edilen türlerin başında kaktüs ve sukulent geliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evini çiçekle dekore etmek isteyenlerin tercihi, kaktüs ve dikensiz kaktüs olarak bilinen sukulent türleri oluyor. Bakımı oldukça kolay olan sukulentler, her cebe uygun fiyatıyla da çiçekseverlerin dikkatini çekiyor. Farklı renk ve tonlardaki yapraklarıyla ilgi gören sukulent; para çiçeği, saksı güzeli olarak da bilinen eçeverya, aeonyum ve tespih çiçeği gibi çeşitleriyle çok sayıda seçenek sunuyor.

"Az su istedikleri ve hemen üredikleri için çok tercih ediliyor"

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, sukulent ve kaktüs türlerinin en çok tercih edilen türlerin başında geldiğini belirtti. Sık tercih edilmesinde fiyatlarının da önemli rol oynadığını aktaran Uzunharman, "Az su istedikleri ve hemen üredikleri için çok tercih ediliyor. İnsanlar bu sebeple evlerinde bakmayı seviyorlar. Para çiçeği var, insanlar özellikle yeni bir işletme ya da dükkan açan yakınları için alıyorlar. Dibine para koyulduğunda bereket getirdiğine inanılıyor. Aynı zamanda bu tür, fiyatları uygun olduğu için de tercih ediliyor. Sukulentler 25-50 TL fiyatlara satılıyor. Büyük türlerde kaktüsler var ve fiyatı 300 TL'ye kadar gidiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'
Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'
Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'
Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent'

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Eskişehir, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiçekseverlerin yaz tercihi: 'Sukulent' - Son Dakika


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