Cide'de Sel Yardımı: 338 Kişiye Psikososyal Destek - Son Dakika
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Cide'de Sel Yardımı: 338 Kişiye Psikososyal Destek

Cide\'de Sel Yardımı: 338 Kişiye Psikososyal Destek
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Cide'de sel sonrası 338 vatandaşa psikososyal destek sağlandı, saha çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan selin ardından 174 hane ve 99 iş yeri ziyaret edilerek, afetten etkilenen 338 kişiye Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikososyal destek sağlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 Temmuz Pazar günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ev ve iş yerlerinde yürütülen çalışmalar bir yandan sürerken, diğer yandan afetin vatandaşlar üzerinde bıraktığı psikolojik ve sosyal etkilerin azaltılması için de kapsamlı bir saha programı uygulandı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri, afetin ilk saatlerinden itibaren ilçede görev aldı. Alanında uzman 38 personel, selden etkilenen mahalle ve bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Çalışmalarda yalnızca maddi kayıplar değil, yaşanan korku, belirsizlik ve günlük hayata yeniden uyum süreci de dikkate alındı.

174 hane ve 99 iş yeri ziyaret edildi

Saha çalışmaları kapsamında ekipler tarafından 174 ev ile 99 iş yerine gidildi. Yapılan görüşmelerde vatandaşların barınma şartları, temel ihtiyaçları, sosyal destek talepleri ve psikolojik durumları ayrı ayrı değerlendirildi.

Tespit edilen ihtiyaçlar kayıt altına alınarak ilgili kamu kurumlarına iletildi. Acil destek gerektiren vatandaşlar için gerekli yönlendirmeler yapılırken, uzun süreli takip ihtiyacı bulunan kişiler de uygun sosyal hizmet modellerine dahil edildi.

Ekipler, özellikle çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve özel desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Afet sonrasında oluşabilecek kaygı, korku ve travmatik etkilerin azaltılmasına yönelik bilgilendirme ve destek görüşmeleri gerçekleştirildi.

338 vatandaşa psikososyal destek sunuldu

Yürütülen çalışmalar sonucunda selden etkilenen toplam 338 kişiye psikososyal destek sağlandı. Görüşmelerde vatandaşların yaşadıkları süreci daha sağlıklı biçimde değerlendirmelerine, kendilerini güvende hissetmelerine ve gündelik yaşamlarına yeniden uyum sağlamalarına yardımcı olunması amaçlandı.

Destek programı yalnızca ilk müdahaleyle sınırlı tutulmadı. İhtiyaç duyulan durumlarda vatandaşların takip süreçleri başlatıldı ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. Böylece afet sonrasında ortaya çıkabilecek sosyal ve psikolojik sorunların erken aşamada belirlenmesi hedeflendi.

Çalışmalar koordinasyon içinde sürecek

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cide'deki iyileştirme çalışmalarını uzun soluklu bir süreç olarak ele alındığını ifade edilerek, ekiplerin ihtiyaç duyulan mahallelerde saha ziyaretlerine devam edeceği ve afetten etkilenen vatandaşların taleplerini yakından takip edeceklerin bildirildi.

Açıklamada, selin izlerinin tamamen silinmesinin zaman alacakken, kurumlar arasındaki iş birliğiyle hem fiziksel hasarın giderilmesi hem de vatandaşların sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi için çalışmaların önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cide'de Sel Yardımı: 338 Kişiye Psikososyal Destek - Son Dakika

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