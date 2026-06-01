Çiftçi Destekleme Politikaları Artırılmalı

01.06.2026 15:52
TZOB Başkanı Bayraktar, artan maliyetler ve destek politikalarına eleştiride bulundu.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Artvin programı kapsamında Borçka'da yaptığı açıklamada, artan maliyetler ve mevcut destek politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bayraktar, "Gübre, mazot, ilaç ve tohum fiyatları yükseldi. Bu maliyetleri karşılayacak destekleme politikalarına ihtiyaç var. Destek bütçesi artırılmalı" ifadelerini kullandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Artvin temasları kapsamında Borçka Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bayraktar, ziyaretin ardından basına yaptığı açıklamada, Borçka Ziraat Odası ve Artvin'deki diğer odaların başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Meslek örgütlerinin üzerlerine düşeni yapması ve çiftçinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimiz her türlü afete maruz kaldı. Don, dolu, hortum ve aşırı yağışlardan kaynaklanan sel felaketleri yaşandı. Dolayısıyla bu sıkıntılı zamanlarda çiftçimizin yanında oluyoruz. Sahada gezmeye, sahada bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

Jeopolitik risklerin de çiftçiyi zorladığını kaydeden Bayraktar, "Bölgemizdeki savaşlar maliyetlerimizi artırdı. Bu nedenle destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesinde büyük fayda var. Üreticilerimizin gübre, mazot, ilaç ve tohum gibi girdi maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu maliyetleri dikkate alan destekleme politikalarına ihtiyaç var. Daha doğrusu destekleme bütçesinin artırılması gerekiyor. Bu yönde taleplerimizi ilettik ve çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlarla önümüzdeki aylarda yeniden bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda özellikle destekleme bütçelerini masaya yatıracağız. Ziraat odaları olarak çiftçimizle ilgili taleplerimizi dile getireceğiz. Çiftçimizi desteklemekten başka çare yok" diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZİ DESTEKLEMEDİĞİMİZ TAKDİRDE GENÇLERİMİZ TARIMDA KALMIYOR"

Çiftçi desteklenmediğinde gençlerin de tarım sektöründen uzaklaştığını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"18-35 yaş arası gençlerin oranı yüzde 5'e kadar düştü. Dışarıdan iş gücü gelmediği takdirde tarımsal işletmelerde çalışacak insan bulamıyoruz. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Çiftçimizin bu ekonomik faaliyetten para kazanması gerekiyor. Hem sattığı ürünün değer bulması hem de destekleme politikalarıyla üreticinin desteklenmesi şart. Bu sağlanırsa ülkemizin gıda güvenliğini korur, insanlarımızı doyurmaya devam ederiz. Aksi takdirde dış piyasalardan ürün temin etmek zorunda kalırız. Bazen öyle dönemler oluyor ki pandemi sürecinde de gördük; paranız olsa bile ürün bulamıyorsunuz. Bir kilo buğday bulamadığımız dönemler oldu. Bu nedenle bu ülkenin çiftçisine ihtiyacımız var ve çiftçimizi desteklemek zorundayız. Ayrıca zararlılarla mücadele de büyük önem taşıyor. Kokarca ile etkin mücadele edemezsek, başta fındık olmak üzere birçok üründe ciddi zararlar ortaya çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

