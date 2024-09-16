Çiftçi Sorunlarına Dikkat!

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(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticilerini dinledi. Kaya, " Türkiye'de esas beka sorunu tarımdır" dedi. Osmaniyeli fıstık üreticisi ise, "2002 yılında, 1 ton buğdaya 22 çeyrek alıyordum. Şimdi 1 ton buğdaya bir buçuk çeyrek alamıyorum. Yani 20 çeyrek zarardayız" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, Asu Kaya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticilerini ziyaret etti. Kaya, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, "Türkiye'de esas beka sorunu tarımdır. Tarımın sahibi yok. Buradan tarım bakanını, çiftçiye ülkenin milli bekasına sahip çıkmaya çağırıyorum. Çiftçi iflas etmiş. Mısırı para etmemiş" dedi.

"Çiftçi bitmiş durumda"

Çiftçi Ali Nergizli şöyle konuştu:

"Geçen yıl 60 liranın üzerinde olan fıstık bu yıl 30 lira. Maliyet iki katı arttı. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları, işçi fiyatları, mazot iki katı arttı. Sattığımız fıstık geçen senekinden yarıya indi. Alıcı da yok, adam geliyor nazlanıyor almaya. 'Malın iyi değilmiş' diyor. 'Kötüymüş' diyor. Beğenmiyor, fiyat düşürmek için. Şu anda çiftçi çok mağdur. Benim yaşım 56 yaklaşık 35 yıldan beri bu işle uğraşıyorum daha böyle bir sene görmedim ben. Şu an çiftçi bitmiş durumda. Yeni başladık daha şurada bir, iki hafta oldu, on gün oldu daha bu iş 1 ay, 20 gün devam edecek. Korkuyorum herhalde daha da aşağı düşer diye."

Bir başka yer fıstığı üreticisi ise "Geçen sene maliyet dönümüne 8 bin 10 bin arasıydı şimdiki maliyet 20 bin lirayı buluyor. Kilosunu 30 liraya zor veriyoruz onu da vadeli istiyorlar, 2 ay, 40 gün, 3 ay değişiyor. 2002 yılında, 1 ton buğdaya 22 tane çeyrek alıyordum. Şimdi 1 ton buğdaya bir buçuk çeyrek alamıyorum. Yani 20 çeyrek zarardayız, altın olarak hesaplarsak" şeklinde konuştu.

"Yer fıstığı üreticisi sahipsiz"

Asu Kaya şunları söyledi:

"AKP iktidarında, AKP iktidarının uyguladığı tarım politikalarıyla Çukurova'nın çiftçisinin geldiği nokta belli. Çeyrek asırda çiftçi namerte muhtaç ettiler. Ekmeğe muhtaç ettiler. Yeri geldi bu yıl 1 kilo buğday ile bir ekmek alamadı çiftçi. Buradan tarım bakanı'na sesleniyorum; Çukurova'da tüm Türkiye'de tarım bitmiş. Çiftçi bitmiş. Tarımı bitiren çiftçiyi iflas ettiren sizin ithalata dayalı politikalarınızdır. Çiftçinin sahibi yok. Türkiye'de esas beka sorunu tarımdır. Tarımın sahibi yok. Buradan tarım bakanını, çiftçiye ülkenin milli bekasına sahip çıkmaya çağırıyorum. Çiftçi iflas etmiş. Mısır'ı para etmemiş. Yer fıstığı para etmemiş. Yedi kişilik hane nasıl geçinecek? Bir yıl boyunca nereden ne alacaksınız da bu yedi kişilik haneye bakacaksınız? Çiftçinin geldiği nokta bu. Ama çiftçinin sesine sağır, çiftçinin yaşadıklarına kör olan bir Tarım Bakanlığı var. Acilen çiftçinin sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyorum. Yer fıstığının esas yeri Osmaniye. En güzel yer fıstığı Osmaniye'mizde çıkar. En kaliteli mahsul buradadır aslında. Ancak şu anda Osmaniye'nin yer fıstığı sahipsiz. Yer fıstığı üreticisi sahipsiz. Buradan bakan Yumaklı'ya sesleniyorum çiftçi sizin atacağınız adımı bekliyor. Çiftçi sizin uzatacağınız eli bekliyor."