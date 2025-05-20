Çiftçi, Yavru Köpekleri Kurtardı

Bolu'da tarlasında traktörüyle ot biçen çiftçi, biçme makinesiyle yonca biçtiği sırada otların arasında yatan 8 yavru köpeği son anda fark ederek ölümden kurtardı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Ufuk Türe isimli çiftçi, kendisine ait tarlada ot biçtiği sırada, biçme makinesinin önünde otların arasına gizlenmiş yavru köpekleri fark etti. Traktörüne bağladığı ot biçme makinesiyle biçim yapan Türe, otların arasına doğum yapmış bir köpeğin 8 yavrusunu fark etti. Türe, durumu fark etmesinin ardından biçme işlemini durdurarak yavrulara zarar gelmesini engelledi. Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler, anneleriyle birlikte güvenli bir alana alındı.

"Az kalsın hepsini biçiyordum"

'Başıma gelen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum' diyerek o anları kayda alan Ufuk Türe, "Lütfen herkes dikkatli olsun. Son anda fark ettim. Köpek yavruları 8 tane otun altında. Hepsini biçiyordum az kalsın. Ucuz atlattım" dedi. - BOLU