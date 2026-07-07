Çiftçiden Tepki: Fiyatlar Yetersiz

Haber: Gökdeniz CAN

(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sabanca Mahallesi'nde çiftçiler hasat öncesi açıklanan hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçi İbrahim Uçar, artan maliyetler karşısında zor durumda kaldıklarını belirterek, "Bu şartlarda biçmek bile istemiyoruz" dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sabanca Mahallesi'nde hasat sezonu öncesi çiftçiler, buğday ve arpa alım fiyatlarından yakındı. Artan mazot, gübre, ilaç ve ekipman maliyetleri nedeniyle üretim yapmanın her geçen yıl zorlaştığını belirten üreticiler, mevcut fiyatlarla tarımın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

"BU ŞARTLARDA BİÇMEK BİLE İSTEMİYORUZ"

Çiftçi, İbrahim Uçar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların üreticiyi zarara uğrattığını belirterek, şunları söyledi:

"Doğduğumdan beri çiftçiyim. Ama memnun muyum? Memnun değilim. Hiçbir şeyin tadını tuzunu bırakmadılar. Mazot yüksek, gübre yüksek, parça yüksek, lastik yüksek. Her şey yüksek. Buğdaya 16,5 lira, arpaya 12,5 lira fiyat verildi. Hiçbir zaman bunun tadı tuzu yok."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ödemelerini geç yaptığını dile getiren Uçar, "Ofise vereceğiz, 40-50 gün sonra ödeme alacağız. Çiftçi ne yapacak? Çiftçi isyanlarda. Makine gelecek ama biçmek istemiyoruz. Çünkü tüccar 12-13 liraya alıyor. Ofis 16 liraya alacak ama parasını haftalar sonra verecek. Çiftçi nereye elini uzatsa sıkıntıyla karşılaşıyor" dedi.

"BİZ ÇİFTÇİNİN SON NESLİYİZ"

Tarımın gençler tarafından artık tercih edilmediğini belirten Uçar, "Biz çiftçinin son nesliyiz. Bizden sonra yapacak kimse yok. Bu köyde 40 yaşın altında çiftçi bulamazsınız. Çocuklarımıza 'gel çiftçilik yap' diyemiyoruz. Bana 'Sen ne kazanıyorsun ki ben yapayım?' diyorlar. Benim beş çocuğum var, hiçbiri çiftçilik yapmak istemiyor" diye konuştu.

Çiftçiliği bırakmayı düşündüklerini ifade eden Uçar, "Çıkabilsek bırakacağız ama bırakamıyoruz. Tarımın son insanları biziz. Bakanlığın bunu görmesi lazım. Çiftçinin gidecek başka yeri kalmadı. Bir çay 20 lira olmuş, bir kilo buğday 15 lira. Ben kantardan çıkana kadar 500 lira masraf ödüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SENE MAHSUL VAR AMA FİYAT YOK"

Sabanca Mahallesi Muhtarı ve köyün en genç üreticisi olduğunu belirten Faik Can ise verim yüksek olmasına rağmen fiyatların üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Can, "Harmanımız iyi geçecek gibi gözüküyor ama fiyat bakımından çok kötü durumdayız. Zahire borsasında arpayı 8-9 liraya, buğdayı 12-13 liraya alıyorlar. Yarın 5 ton buğday satıp ancak 1 ton gübre alacağız. 5 ton buğday satıp 1 ton mazot alacağız. Bu şekilde nasıl üretim yapılacak bilmiyoruz" dedi.

Üreticilerin borçlarını ödeyebilmek için ürününü düşük fiyata satmak zorunda kaldığını belirten Can, "İnsanların borcu var, düğünü var, tohumu var, gübresi var. Geçen yıl kuraklık vardı, mahsul yoktu. Bu yıl mahsul var ama fiyat yok. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

"24 YILDIR AK PARTİ DELEGESİYİM, ÇİFTÇİ İÇİN BİR SAVUNMA GÖRMEDİM"

Süleyman Uçar da "çiftçinin tamamen sahipsiz bırakıldığını" ifade ederek, "Ben 24 yıldır AK Parti delegesiyim. Maalesef bu 23-24 yıllık hükümet döneminde çiftçi için bir gün bile savunma yapıldığını görmedim. Çiftçinin malı toprak oldu gitti. Çiftçi aç, çiftçi perişan. Ne yapacağını şaşırmış durumda" dedi.

Seçim dönemlerinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini öne süren Uçar, "Yarın seçim geliyor, 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyorlar. Hangi parti olursa olsun çiftçiyi savunmadığı sürece köylere gelmesinler. Ben istemiyorum. Şu anda 3 kilo buğday satacağım ki 1 kilo gübre alayım. Böyle çiftçilik olur mu?" diye sordu.

Tarımın ülke için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uçar, "Çiftçiye biraz acıyın. Çiftçi olmasa bu memleket aç kalır. Çiftçi olmasa millet de hükümet de ayakta duramaz. Çünkü bu ülkeyi ayakta tutan çiftçidir" ifadelerini kullandı.