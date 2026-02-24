Çiftçiler Zamlar Karşısında Umutsuz - Son Dakika
Son Dakika Logo

Çiftçiler Zamlar Karşısında Umutsuz

24.02.2026 11:09
Osmaniye'de çiftçiler, artan mazot ve gübre fiyatlarından dolayı tarlalarını ekemeyecek duruma geldi.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akarkayıt fiyatlarına gelen zam sonrası açıklama yapan bir çiftçi, "Tarlaları ekemiyoruz; gübreye zam, mazota zam, her şeye zam. Çiftçinin beli büküldü, çiftçiliği bırakacağız" dedi.

Mazota gelen 2 lira 40 kuruşluk zam Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilerin tepkisine yol açtı. Üreticilerden biri yaptığı açıklamada, "Çiftçiyim, işte görüyorsunuz hiçbir şey kazanamıyoruz, her şeye zam. Tarlaları ekemiyoruz; gübreye zam, mazota zam, her şeye zam. Çiftçinin beli büküldü, yapacak bir şey yok, çiftçiliği bırakacağız" diye konuştu.

Başka bir çiftçinin yorumu ise şöyle oldu:

"Zaten çiftçi bitmişti, iyiden iyiye bitti. Ne gübre alabiliyoruz ne tarla ekebiliyoruz. Her şeyi kaybettik zaten, her şeyimizi. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Hiç para etmiyor hiçbir şey. Çıkardığımız mahsul para etmiyor, alacağımız mazota zaten gücümüz yetmiyor, gübreye gücümüz yetmiyor. Zaten çiftçilik bitmiş. Tarlaları da ekemeyeceğiz bu durumda. Mazotun her gün litresine zam zam. İyice bittik. Zam geldi, zaten bittik. Ne buğday ne darı ne de fıstık ekebiliriz. Zaten bitmişiz."

Bir başka çiftçi ise "Ne tarla ekebiliyoruz gayrı, ne bir şey yapabiliyoruz. Gübrenin fiyatı olmuş 22-23 lira, mazot olmuş 60 lira. Ekemez olduk, gördüğünüz gibi çiftçi bitti. Geçen sene yeşillik ekmiştik, para etmedi, tarlada kaldı. Ne diyelim ki artık? Bittik. Mazotun bir deposu olmuş 5-6 bin lira, alamıyoruz. Çiftçi bitmiş durumda" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

