Çiftçilerden Sulama Mücadelesi - Son Dakika
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Çiftçilerden Sulama Mücadelesi

23.06.2026 13:35
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Yüksekova'daki Çukurca Köyü çiftçileri, sulama için ilkel yöntemlerle su yönünü değiştiriyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca Köyü'ndeki çiftçiler, kum ve taş doldurdukları torbalarla suyun yönünü değiştirerek tarım arazilerini suluyor.

Yüksekova ilçesindeki 120 haneli ve yaklaşık bin kişinin yaşadığı Çukurca Köyü'nde sulama kanallarının eski olması ve bazı bölümlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle çiftçiler, tarım arazilerinin susuz kalmaması için dere içerisinde çalışarak geçici bentler oluşturuyor.

Her yıl bu yöneteme başvurduklarını anlatan Çukurca Köyü Muhtarı Bahattin Örtaş, bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle suyun debisinin yükseldiğini ve oluşturdukları bentlerin zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu sulama kanalımız dedelerimiz tarafından 60 yıl önce yapılmış, küreklerle çıkartılmış. 2026 yılında olmamıza rağmen biz ilkel yöntemlerle, insan gücüyle, bu torbaları kumla ve taşla doldurarak bendimizi tutmaya çalışıyoruz. Fakat bu insan gücüyle olacak bir şey değil" dedi.

Sulama kanalı için defalarca talepte bulunduklarını ancak taleplerinin yerine getirilmediğini anlatan Örtaş, "Millet bağ bahçeleri için köyde her şeyi ekiyor. Bunların kurumaması için mecburen bu işleri insan gücüyle yapıyoruz. Gençlerimiz artık bıkmış durumda. Bir günde değil, on günde bile 4-5 kişi 1000 metre kanalı kürekle nasıl temizleyebilir? Çok mağduruz" diye konuştu.

"BÖLGEMİZDE YETERLİ HİZMET GÖRMEDİK"

Köylerinde sulama kanalının yapılması için yetkililere çağrıda bulunan Örtaş, şunları söyledi:

"Devletimiz bize yardımcı olsa, sulama kanallarımızda betonlama yapılsa, biz böyle zorluklar içinde olmayız. Çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çukurca Köyü 120 haneli ve yaklaşık bin nüfusa sahip. Coğrafi olarak da hem tarım hem de diğer alanlarda geniş bir yerleşim alanımız var. Muhtarlık yaptığım iki yıl içerisinde müdürlerle en az 20 kez görüştüm ve yüzden fazla dilekçe verdim. Hem sulama, hem içme suyu hem de yollarla ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemizde yeterli hizmet görmedik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçilerden Sulama Mücadelesi - Son Dakika

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