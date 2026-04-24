Çiftçilere destek toplantısı: Yeni model anlatıldı

24.04.2026 13:46  Güncelleme: 13:49
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere tarımsal desteklemeler ve yeni üretim modeli hakkında bilgi verildi.

Muratlı İlçe Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tarımsal Desteklemeler Çiftçilerle Buluşma Toplantısı"nda üreticilere yönelik önemli başlıklar ele alındı. Program kapsamında tarım sektöründe yaşanan gelişmeler, destekleme politikaları ve üretim planlamasına dair detaylar paylaşıldı.

Yeni destekleme modeli anlatıldı

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Modelin, tarımsal üretimin daha planlı, programlı ve öngörülebilir hale getirilmesini amaçladığı vurgulandı.

İklim ve teknoloji vurgusu

Programda ayrıca iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, tarımda teknolojik gelişmeler, il genelinde yürütülen projeler ile kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Üreticilerin soruları yanıtlandı

Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde çiftçilerin desteklemeler, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili merak ettiği konular yetkililer tarafından yanıtlandı.

Toplantıya Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Korkmaz Bellitürk ile STK temsilcileri, muhtarlar, tarım paydaşları ve çok sayıda çiftçi katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

