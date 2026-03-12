Çiftçiye Acil Destek Çağrısı

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, "Çevremizdeki sıkıntılar belli, dünyadaki sıkıntılar belli, Orta Doğu'daki sıkıntılar, İran konusu, İsrail'le ilgili, ABD ile ilgili, Hürmüz Boğazı'ndaki gıdayla ilgili, lojistiklerle ilgili bütün sıkıntılar ortada. Bunların hepsini öngördüğümüz zaman bu sene tarımla ilgili çiftçimize çok özel desteklerin yapılması lazım. Bu sene normal bir sene değil" dedi.

Kayalar, Yozgat'ta il merkezinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Tarımda çiftçinin yaşadığı sorunlara değinen Kayalar şöyle konuştu:

"Mart ayının da artık sonuna geliyoruz. Çiftçinin şu anda bahar ekimini yapacağı bir ayın, bir sezonun içindeyiz. Ama girdilere baktığımız zaman zaten geçen sene çok büyük sıkıntılar içerisinde bir yıl geçirmiş olan çiftçimizin gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunlara şikayet bile demenin manası yok. Çünkü şikayet başka bir şey. Bunlar kendi durumlarını anlatıyorlar. Geçen seneye göre mazot fiyatlarında artış inanılmaz boyutta. Gübredeki zam 5 bin liranın üzerinde. Aynı şekilde bütün diğer girdilerde de çiftçimizle ilgili ilaç ve buna benzer olan girdilerde çok büyük artışlar var. Daha geçen senenin destekleme primleri bile neredeyse bazı yerlerde alınmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla geçen sene çok zor bir seneydi ama bu sene sanki geçen seneyi de aratacak derecede."

"Türkiye'nin her tarafındaki çiftçimizin çok büyük sıkıntısı var"

Çiftçimiz açısından büyük sıkıntıların ortaya çıkacağı bir yıl olarak görülüyor. Çevremizdeki sıkıntılar belli, dünyadaki sıkıntılar belli, Orta Doğu'daki sıkıntılar, İran konusu, İsrail'le ilgili, ABD ile ilgili, Hürmüz Boğazı'ndaki gıdayla ilgili, lojistiklerle ilgili bütün sıkıntılar ortada. Bunların hepsini öngördüğümüz zaman bu sene tarımla ilgili çiftçimize çok özel desteklerin yapılması lazım. Bu sene normal bir sene değil. Bu özel desteklerin yıllık bütçe içerisindeki desteklerden farklı olması lazım. Sadece bugün Yozgat'ta değil, Türkiye'nin her tarafındaki çiftçimizin çok büyük sıkıntısı var. Çok özel bir program hazırlanmalı, özel bir destek paketi çıkarılmalı ve çiftçinin bu seneyi en az hasarla geçirmesini sağlamamız lazım. Çiftçiye yapacağımız destekler çiftçimizle ilgili değil, ülkemizle ilgili desteklerdir. Ülkenin üretimi ile ilgili desteklerdir. Bugün en büyük problem olan dünyada da artık gıdayla ilgili olan problemlerin çözülmesindeki destektir. Onun için vakit hiç kalmadı. Önümüzdeki haftayla birlikte bu konuda tedbirlerin alınması lazım. İlgilileri bu noktada uyarıyoruz."