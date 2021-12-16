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Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın - Son Dakika

Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın

16.12.2021 16:16
Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın

Tarihi eser, yapı ve gayrimenkulün bakım, onarım ve kiralama işinden aşevine varıncaya kadar değişik çok sayıda alanda hizmet veren Vakıflar'ın Bölge Müdürü Cengiz Keskin'e yapılan ziyarette;

Tarihi eser, yapı ve gayrimenkulün bakım, onarım ve kiralama işinden aşevine varıncaya kadar değişik çok sayıda alanda hizmet veren Vakıflar'ın Bölge Müdürü Cengiz Keskin'e yapılan ziyarette; Erzurum Kültür ve Sanat Derneği (ERSANDER) yönetimi, Çifte Minareli Medrese'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için ortak hareket etme kararı aldı.

Kurulduktan sonra faaliyet ve ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren, bir yandan üye listesine yeni isimler ekleyen, diğer yandan da izleyecekleri yolun haritasını çizmeye ve Erzurum'a hizmet adına paydaşlar oluşturmaya çalışan ERSANDER yönetimi, Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin'i ziyaret ederek derneği kurma gerekçelerini anlattılar.

Bir kültür ve medeniyet şehri olarak bilinen Erzurum açısından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü son derece önemli bir kamu kurumu olarak gördüklerini belirten ERSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gergit, Bölge Müdürü Keskin'e bazı konularda işbirliği yapma ve ortak hareket etme teklifinde bulundu.

Çok yeni bir dernek olmalarına rağmen kamuoyundan ciddi ilgi gördüklerini, bu ilginin de kendilerini daha güçlü adımlar atmaya zorladığını belirten Başkan Gergit, zamanı boşa harcamama adına azami gayret gösterdiklerini bildirdi.

Erzurum'da çok sayıda eski kalıntı, yapı ve eser bulunduğunu, bunların en önemlilerinden Çifte Minareli Medrese'nin sorumluluğunun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğunu hatırlatan Başkan Gergit, bir süre önce Vakıf Eserleri Müzesi olarak yeniden dizayn edilen bu önemli başyapıt eserin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için işbirliği önerisinde bulundu.

Aslen Elazığlı olan ve uzun yıllar Aydın'da görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin edildiğini hatırlatan Bölge Müdürü Keskin, yapılan öneriyi heyecanla karşıladığını söyledi, işbirliği önerisini hiç düşünmeden kabul etti.

Erzurum'u, Elazığ'dan ayırt etmediğini, burayı da kendi memleketi gibi gördüğünü belirten Bölge Müdürü Keskin, dört bir yanı tarihi eser, yapı ve kapılarla dolu Erzurum'dan bir eserin dünya kültür mirası listesine alınması işini takip edip sonuçlandırma adına ellerinden geleni yapacağını söyledi. Keskin, "Aslında Erzurum bir bütün olarak o listeye alınmalı. Çünkü hiçbir şehre nasip olmayacak tarih zenginliğine sahip bu şehir böylesine değerli" diye konuştu.

Görüşmenin sonunda ERSANDER Başkan'ı Ümit Gergit, Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, Genel Sekreter Vahit Alkır ve Muhasip Recep Akgül, Bölge Müdürü Keskin'e, Yönetim Kurulu Üyesi Canip Cihangir'in yaptığı Türk Bayrağı filografi çalışmasını hediye etti. - ERZURUM

Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın
Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın
Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Çifte Minareli Medrese, Cengiz Keskin, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çifte Minareli Medrese Unesco kültür mirası listesine alınsın - Son Dakika


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