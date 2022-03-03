Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı - Son Dakika
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Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

03.03.2022 12:07
Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençler için, temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar hazırladı.

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençler için, temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar hazırladı.

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek olan gençler için, içerisinde kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırladı. Çifteler Belediyesi, Çifteler'de ikamet edip sevk belgesi ile müracaat eden asker adaylarına çantalarını teslim etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı
Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

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Çifteler Belediyesi, Çifteler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı - Son Dakika


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