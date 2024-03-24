Çifteler İlçesi\'nde TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni ve İftar Programı Düzenlenecek

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde inşa edilen 205 adet TOKİ (Toplu Konut İdareleri Başkanlığı) konutunun anahtar teslim töreni ve iftar programı düzenlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Çifteler İlçesi'nde inşa edilen yeni konutlar yarın sahipleriyle buluşturulacak. Saat 18.00'da bir düğün salonunda düzenlenecek olan törende ve iftar programında 205 konutun anahtarı vatandaşlara teslim edilecek. Çifteler Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe Belediye Başkanı Kadir Bıyık da katılım gösterecek. - ESKİŞEHİR
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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