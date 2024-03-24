Çifteler İlçesi\'nde TOKİ Konutlarının Anahtar Teslim Töreni ve İftar Programı Düzenlenecek

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Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde inşa edilen 205 adet TOKİ (Toplu Konut İdareleri Başkanlığı) konutunun anahtar teslim töreni ve iftar programı düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Çifteler İlçesi'nde inşa edilen yeni konutlar yarın sahipleriyle buluşturulacak. Saat 18.00'da bir düğün salonunda düzenlenecek olan törende ve iftar programında 205 konutun anahtarı vatandaşlara teslim edilecek. Çifteler Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe Belediye Başkanı Kadir Bıyık da katılım gösterecek. - ESKİŞEHİR